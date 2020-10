Jednu výhodu by fotbalisté pražské Slavie při vstupu do základní skupiny Evropské ligy přece jen mít měli. „V minulých dnech nás bylo osm v reprezentaci, takže nějaké zápasové zatížení jsme přece jen měli,“ připomínal obránce českého mistra David Hovorka, že on a jeho spoluhráči jsou na tom o poznání lépe než izraelský soupeř, proti němuž vyrukují.