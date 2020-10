FOTBAL ONLINE: Sparta s Libercem v akci! Slavia v Izraeli selhala

Český fotbal nuceně spí, jeho pohárovým zástupcům dnes ovšem začíná skupinová fáze Evropské ligy. Do ní nevstoupil vůbec dobře obhájce domácího titulu Slavia, která prohrála na hřišti izraelské Beer Ševy 1:3. Ve 21:00 mají výkop domácí utkání. Sparta před kamerami ČT sport hostí Lille, Liberec pak hraje s Gentem, duel vysílá Nova Sport 1. Průběh všech zápasů českých týmů můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

U míče Or Dadia z Beer Ševy, vpravo slávista Ibrahim Traoré.

Trojice českých klubů šla do ostrých bitev ze složité situace, protože po přerušení domácí nejvyšší soutěže kvůli koronaviru týmy odehrály poslední zápasy před téměř třemi týdny.

Slávisté považovali souboje s Beer Ševou, která do hlavní fáze soutěže postoupila na úkor Plzně, za klíčové k postupu do jarní fáze ze skupiny, v níž jsou i Leverkusen a Nice. Beer Ševa na cestě do základní skupiny zvládla všechna čtyři předkola a na úvod skupinové části si poradila i se Slavií.

Těsně před přestávkou zaskočil po zaváhání brankáře Koláře slávisty Agudelo. Po změně stran se sice hosté zásluhou Provoda dočkali vyrovnání, ale v závěru zápasu znovu pykali za chyby při bránění, které dvakrát nemilosrdně potrestal Acolatse.

Ronen Zvulun, Reuters

Sparta se v Evropské lize představuje po tříleté pauze. Naposledy si zahrála ve skupině evropských pohárů v ročníku 2016/17, nyní vedle Lille narazí také na AC Milán a Celtic Glasgow.

Liberec hraje skupinu Evropské ligy dokonce po čtyřech letech. Mírným favoritem je belgický soupeř, Slovan se ale pokusí překvapit a ve skupině, kde jsou ještě Hoffenheim a Crvena zvezda Bělehrad, vzepřít roli outsidera.