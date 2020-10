Liberec senzační výhrou zachraňoval český fotbal! Slavia i Sparta v Evropě propadly

U míče Or Dadia z Beer Ševy, vpravo slávista Ibrahim Traoré.

Trojice českých klubů šla do ostrých bitev ze složité situace, protože po přerušení domácí nejvyšší soutěže kvůli koronaviru týmy odehrály poslední zápasy před téměř třemi týdny.

Slávisté považovali souboje s Beer Ševou, která do hlavní fáze soutěže postoupila na úkor Plzně, za klíčové k postupu do jarní fáze ze skupiny, v níž jsou i Leverkusen a Nice. Beer Ševa na cestě do základní skupiny zvládla všechna čtyři předkola a na úvod skupinové části si poradila i se Slavií.

Ronen Zvulun, Reuters

Těsně před přestávkou zaskočil po zaváhání brankáře Koláře slávisty Agudelo. Po změně stran se sice hosté zásluhou Provoda dočkali vyrovnání, ale v závěru zápasu znovu pykali za chyby při bránění, které dvakrát nemilosrdně potrestal Acolatse.

Sparta se v Evropské lize představila po tříleté pauze, a comeback na velkou scénu jí vůbec nevyšel. Velkou ránu svému týmu zasadil ve 23. minutě Ladislav Krejčí II, jenž před šestnáctkou stáhl unikajícího Davida a vyfasoval červenou kartu.

Lille poslal těsně před poločasem do vedení Yazici. Hned po přestávce sice srovnal Dočkal, jenže Yazici nakonec nasázel hattrick, jednou se trefil Ikone a Letenští nakonec museli skousnout vysokou porážku.

Liberec hraje skupinu Evropské ligy dokonce po čtyřech letech. A narozdíl od Letenských se mu návrat povedl výtečně. Přestože měl většinu zápasu herně navrch belgický soupeř, stačil domácím na vítězství nad favoritem jediný gól, o který se po půlhodině hry postaral Hilál.