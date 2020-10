Trpišovský toho v Izraeli nechápal víc. Pozitivně testované hráče v domácí sestavě, stejně jako chyby v defenzívě

Dostal ji v první řadě z produktivity. Český mistr měl celý zápas herně navrch, izraelského protivníka přehrával, šancí si vytvořil spoustu. Jenže výsledek pro něho nakonec vyzněl ještě hůř, než když nastoupila v play off Evropské ligy proti Beer Ševě Plzeň a vypadla s ní gólem inkasovaným z penalty hned v samém úvodu střetnutí.

„Zápas rozhodlo počínání v defenzívě a chování při obdržených gólech. Vždyť soupeř podnikl čtyři útoky a dal z nich tři branky, zatímco my nedokázali šance proměnit," povzdechl si Trpišovský při videokonferenci z Petach Tikvy, kde se zápas ve čtvrtek hrál.

Radost fotbalistů Beer Ševy po gólu v duelu Evropské ligy s pražskou Slavií.

Ronen Zvulun, Reuters

„Přitom jsme vstoupili do utkání dobře, nepouštěli domácí hráče za půlku, měli dvě jasné příležitosti, jenže před přestávkou jsme při první inkasované brance zaspali na levé straně, což pokračovalo nedorozuměním Hovorky s Kolářem. A tenhle gól samozřejmě další průběh zápasu ovlivnil," rozebíral direkt, který Slavia v Izraeli dostala.

Ten první už přišel ale vlastně před zápasem. Beer Ševa měla v týmu několik hráčů pozitivně testovaných na covid, přesto k utkání se souhlasem UEFA nastoupili. A i trenér Yosef Abukasis z lavičky mužstvo koučoval, byť i u něho vyzněl test na koronavirus pozitivně.

„Je to pro mě nepochopitelné. My podstupujeme testy, ti, co mají v našem týmu pozitivní výsledky nastoupit nemohou, zatímco soupeř vyrukuje s hráči, kteří byli pozitivně testovaní před dvěma dny. Nechápu pak, proč se testy dělají a proč se tohle všechno děje. Ať někdo rozhodne, že i pozitivně testovaní hráči nastupovat mohou a je to vyřešené," kroutil nechápavě hlavou slávistický kouč nad tím, co se před partií v Izraeli dělo. „Doufám jen, že pro náš celek to nebude mít žádné negativní následky," přidával Trpišovský.

Za míčem míří Sintayehu Sallalich (vlevo) z Beer Ševy, sleduje ho slávista Oscar.

Ronen Zvulun, Reuters

Zároveň ale odmítl, že by přítomnost hráčů Beer Ševy s pozitivním testem měla na výsledek vliv. „Počítal jsem s tím, že nastoupí, připravovali jsme se na sestavu, která proti nám hrála," popřel, že by byl zaskočen jedenáctkou, kterou domácí trenér Abukasis poslal na hřiště.

To chování a počínání jeho svěřenců v defenzívě bylo na vině prohry, kterou musí Slavia na úvod Evropské ligy skousnout.

Střelecký pokus Petara Musy cíl nenašel.

www.slavia.cz

„U každého gólu chybovalo víc hráčů. Třeba prvnímu a druhému předcházela špatná přihrávka ze středu hřiště. Taková prostě přijít nesmí. Práci defenzivního hráče ve středu hřiště musíme vyřešit. Zvlášť, když nás nyní čekají dva ofenzivní týmy patřící v Německu a ve Francii ke špičce," netajil Trpišovský, že ho před pokračováním Evropské ligy příští týden v Edenu proti Leverkusenu čeká spousta práce.

„Nemůžeme soupeře pustit do tolika šancí, na evropské scéně není možné dělat tolik chyb v defenzívě. Musíme se srovnat."