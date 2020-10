„Připravovali jsme se na Josuého, který je nejnebezpečnějším hráčem Beer Ševy, neboť dává všechny finální přihrávky. A přitom dva góly dostaneme po jeho kolmici. Neomluvitelné," zpytoval i Provod svědomí, když si vybavil, co třicetiletý Portugalec ve službách izraelského soupeře během zápasu stihl a jakým způsobem se pod výsledek podepsal.

Slavii nebyla nic platná výrazná územní převaha, držení míče, spousta šancí, ani třeba poměr střel 18:4, který vyzněl jasně v její prospěch. Domácí podnikli čtyři výpady na Kolářovu bránu a dali z nich tři góly.

„Stává se, podobné zápasy přijdou, a i já už takovouto lekci z produktivity zažil. Jenže proti Beer Ševě to nebylo o produktivitě, ale o našich chybách. Kdyby při zmiňované statistice střel skončil zápas 1:1, mohli bychom si říct, že jsme do něho dali všechno. Ale takhle? Podobně jednoduché góly nemůžeme dostávat, protože to se pak hraje strašně těžko," povzdechl si Provod.

Pražané přitom měli hru izraelského protivníka důkladně nastudovanou a zanalyzovanou a věděli o něm všechno. Zápas play off, který v Izraeli sehrála Plzeň, poskytl trenérům dost a dost studijního materiálu a informací, předchozí duely Beer Ševy v kvalifikaci rovněž. Sestava Slavie ostatně na tyto poznatky reagovala.

„Trenéři ji vybrali s ohledem na soupeře, takže jsme hráli s třemi stopery a dvěma halfbeky, Tedy v podstatě na pět obránců, jenže my se s tímto rozestavením nevypořádali a ze tří centrů jsme si nechali dát tři góly," uznal sebekriticky Provod ve slávistické nahrávce pro média.

V šarádách odehrávajících se v táboře Beer Ševy před zápasem však důvody selhání nehledal. Ve startu domácích hráčů, kteří měli ještě dva dny před utkáním pozitivní výsledky testů na koronavirus, ale přesto proti Slavii nastoupili, už teprve ne.

„Na to se vymlouvat nemůžeme. To, že by někdo z hráčů soupeře neměl v sestavě figurovat, jsme se dozvěděli až v den zápasu. My se ale připravovali na Beer Ševu ve složení, v jakém hrála," přiznal slávistický fotbalista.

Slávista Lukáš Provod (vpravo) v souboji o míč s Orem Dadiou.

Ariel Schalit, ČTK/AP

Jen na vysvětlenou - UEFA před utkáním souhlasila, že Josué, Taha a spol. se mohou na soupisce Beer Ševy objevit a k zápasu nastoupit, neboť podle jejího výkladu je rozdíl v tom, zda jsou pozitivně testovaní hráči infekční, či nikoli. I proto mohl na lavičku domácího týmu také trenér Yosef Abukasis.

„Teď si musíme rozebrat zápas v Izraeli na videu a říct si, co všechno jsme udělali špatně. Kdybychom takto hráli dál, budeme dostávat góly všude. A těžko se pak vyhrává, když dostaneme tři branky."

Na Slavii přitom čeká už příští týden v dalším kole Evropské ligy Leverkusen, který v úvodním duelu skupiny doslova deklasoval francouzské Nice. Vyprovodil ho s šestigólovým přídělem a potvrdil své pohárové ambice.

„Musíme předvést podobný výkon jako v Izraeli, ale zlepšit defenzivu. Sednout na zadek a jezdit, presovat, hodně běhat a hrát tak, jak nás to zdobilo. Když nebudeme dostávat laciné góly, jsme schopni zápas zvládnout a výsledky pak přijdou," věří Provod, že se Slavia za selhání proti Beer Ševě ve čtvrtek v Edenu omluví.

