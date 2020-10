AC Milán, Plzeň, Celtic? Trenér rozbombardované Sparty bere v úvahu i restart ligy

Rozbombardováni byli ve více ohledech. Jednak se fotbalistům pražské Sparty povážlivě rozpadla ustálená sestava, navíc v premiéře Evropské ligy dohrávali o deseti a navrch dostali čtyři góly od Lille (1:4). V případě, že by se rozjela pozastavená domácí soutěž, budou mít na Letné starostí nad hlavu. „Pokud by se naskočilo zpátky do české ligy, máme venku AC Milan, měli bychom venku Plzeň a jedeme do Glasgow,“ naznačuje trenér Václav Kotal, že restart ligy je ve hře.