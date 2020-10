Schick zůstal v Leverkusenu, Slavia i tak ví, co ji čeká. Přesto chce v dalším díle Evropské ligy bodovat

Jenže to pochopitelně předpokládá bodovat. Nejprve ve čtvrtek s Leverkusenem, jemuž po pěti odehraných kolech patří v bundeslize čtvrtá příčka a který v nové sezoně neprohrál ještě ani jeden soutěžní zápas.

„Pochopitelně že se to promítá do atmosféry v mém mužstvu. Výhry pomáhají, vstřelené góly také. Zákonitě se cítíte lépe, když se daří, takže doufám, že budeme v sérii pokračovat i proti Slavii," pochvaloval si nizozemský kouč ve službách Bayeru Leverkusen Petr Bosz, když se svým týmem dorazil do Prahy.

Samozřejmě bez českého legionáře Patrika Schicka, jenž v létě vyměnil působení v Lipsku, resp. AS Řím právě za Leverkusen, který za něho zaplatil v přepočtu 700 milionů korun.

Zraněný fotbalista Leverkusenu Patrik Schick sedí na trávníku během utkání s VfB Stuttgart. I proto do Prahy k zápasu se Slavií nepřiletěl.

Weller Tom, ČTK

„V úterý s námi trénoval, ale na návrat si musí ještě počkat. Připravuje se, pracuje na kondici, jde o otázku několika týdnů," potvrdil Bosz, že ještě nějaký čas potrvá, než se mladý český útočník po zranění, které utrpěl v bundesligovém duelu se Stuttgartem, objeví v sestavě Bayeru.

Chybí i Argentinec Palacios

I bez něho a několika dalších dlouhodobě zraněných hráčů ovšem představuje čtvrtý celek bundesligy obrovsky silného protivníka. A to přijel i bez dvaadvacetiletého Argentince Palaciose...

„Je nemocný, ale nebojte, není to koronavirus. Dvakrát byl testovaný a pokaždé s negativním výsledkem," uklidňoval všechny kolem sebe šestapadesátiletý nizozemský trenér, aby přidal, že tentokrát dojde v jeho týmu v porovnání s posledním ligovým zápasem proti Augsburgu k rotacím a změnám.

I na ně se musí Slavia nachystat.

Hlavně se pak musí na duel Evropské ligy připravit mnohem lépe, než na zmiňovanou konfrontaci s Beer Ševou.

„I proto jsme pouštěli hráčům celý zápas v Izraeli, což jindy nemám ve zvyku. A pak jsme ho rozebírali i individuálně," potvrzoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský, že se analýze zpackaného izraelského vystoupení věnoval skutečně důkladně.

„Měli jsme na to týden a doufám, že se to proti Leverkusenu projeví. Nepamatují, že bychom se někdy dopouštěli tolika chyb a v defenzivě hráli tak špatně, jako v Izraeli," netajil, že ani po týdnu nedokáže z hlavy vyhnat vzpomínky na selhání proti Beer Ševě.

„Aby ne, když nás teď čeká silný a obrovsky kvalitní soupeř špičkové úrovně, proti němuž si nemůžeme dovolit takové chyby, jakých jsme se dopouštěli v prvním zápase Evropské ligy," připomínal Trpišovský sílu Leverkusenu spočívající hlavně v ofenzivě.

Teď půjde o to si s ofenzivní silou Leverkusenu poradit. Zatím stále s panující nejistotou, zda v minulém střetnutí absentující Holeš a Olayinka budou moci nastoupit. S potřebou vyřešit dilema, zda vsadit na rozestavení s třemi stopery a pěti hráči ve středu hřiště, jako proti Beer Ševě, nebo se vrátit k systému 4-5-1, na který je mužstvo zvyklé a s nímž se mu v minulých sezonách na evropské pohárové scéně dařilo.

„Ale také je třeba vycházet z toho, že Leverkusen hraje v jiném rozestavení, než jaké praktikovala Beer Ševa," reagoval Trpišovský.

Trenér Jindřich Trpišovský varuje před ofenzivní sílou Leverkusenu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Proto připravujeme dvě varianty a rozhodneme až podle zdravotního stavu hráčů před zápasem. Holeš už sice trénuje, ale teprve uvidíme, zda je schopen nastoupit od začátku a zvládnout utkání v intenzitě, kterou bude utkání vyžadovat. Totéž platí i o Olayinkovi. A pak je tu ještě Ševčík, který si přivezl zranění z Izraele, a také teprve uvidíme, jak na tom bude," vyjmenovával slávistický kouč komplikace, s nimiž se musí vyrovnat.

Jedno ale ví...

„Ve skupině Evropské ligy nám zbývá pět zápasů. Každý teď bude velice důležitý, abychom se udrželi ve hře o postup. Bodovat s Leverkusenem ovšem znamená podat mnohem lepší výkon než před týdnem proti Beer Ševě."