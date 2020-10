Olayinka trénoval, Holeš také. Bude návrat defenzivního univerzála pro Slavii vysvobozením?

Oba hráče by samozřejmě na hřišti potřeboval. Tomáše Holeše jako sůl, protože minulý čtvrtek to proti Beer Ševě ve slávistické defenzivě skřípalo a drhlo až neuvěřitelně a bylo patrné, jak moc defenzivní univerzál v sestavě chybí.

„Měli jsme problém ve středu hřiště, kde nebezpečné situace soupeře vznikly, ani ve vlastním pokutovém území jsme se ale nechovali dobře," připomínal Trpišovský svým svěřencům při rozboru zápasu, který jeho tým prohrál 1:3 po neskutečných chybách, jichž se dopouštěl.

„Nepamatuji se, že bychom hráli v defenzivě někdy tak špatně," marně pátral v paměti, kdy slávistická obrana tak hořela.

Slavia Praha - Bayer Leverkusen utkání 2. kola skupiny C Evropské ligy se hraje dnes ve 21.00 v pražském Edenu, řídí ho Skot Collum, přímý přenos vysílá ČT Sport.

Odchod Tomáše Součka do West Hamu se na hře Pražanů projevuje dlouhodobě. Absence Vladimíra Coufala, který po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů svého spoluhráče následoval, problémy a potíže jen umocnila.

„Trápí nás to dlouho," přiznává Trpišovský, takže žádný div, že se před zápasem s Leverkusenem tak upíná k přítomnosti defenzivního univerzála Holeše.

Uzdravený Tomáš Holeš ze Slavie Praha (vlevo), Lukáš Masopust a Ibrahim Traoré během tradičního baga

Vlastimil Vacek, Právo

„Bude to zcela odlišné utkání od prvního v Izraeli. Čeká nás soupeř, který je skvělý v ofenzivě. Na křídlech má rychlé hráče, uprostřed zase hráče, kteří umí dát gól a připravovat šance," připomínal Trpišovský, že v prvním střetnutí základní skupiny Evropské ligy nastřílel Leverskusen francouzskému Nice šest branek. „A k tomu měl minimálně pět dalších šancí," dodával.

„Kvalitou je skutečně dost jinde než Beer Ševa," přidával se k trenérovi Lukáš Provod.

„Proto si nemůžeme dovolit takové chyby, jako v Izraeli. Tím, že se nehraje liga, jsme měli na přípravu celý týden. Doufám, že se to projeví," věří slávistický kouč, že se jeho svěřenci z úvodní lekce patřičně poučili.

Uzdravený Tomáš Holeš ze Slavie Praha (druhý zprava), asistent trenéra Zdeněk Houštecký (vlevo), Ibrahim Traoré a Nicolae Stanciu

Vlastimil Vacek, Právo

„Navíc půjde o úplně jiný typ utkání. Na jednu stranu by to pro nás mohlo představovat výhodu ve hře dopředu, protože naši rychlí útočníci budou mít nejspíš víc volného prostoru, na druhou stranu budeme ale muset v defenzivě řešit mnohem složitější situace než před týdnem," je mu jasné, že při návratu Evropské ligy do Edenu, kam druhá nejvýznamnější evropská klubová soutěž zavítá po 568 dnech, to nebude mít jeho tým vůbec snadné.

Bodovat ale chce. A vlastně musí, pokud se chce ve skupině dál udržet ve hře o postup.

„Ve skupině nám zbývá pět zápasů, takže každý je ohledně bodového zisku velice důležitý," přitakává trenér Pražanů.