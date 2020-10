Blahopřál mu i masér PSV, teď rukuje na Bělehrad. Musí se s námi počítat, těší Sadílka

„Výhra s Gentem je pro nás určitě povzbuzením. Dali jsme najevo, že se s námi musí počítat a že budeme bojovat o každý bod," říká 21letý záložník, jemuž před týdnem k první výhře gratuloval i masér PSV Eindhoven, z něhož U Nisy hostuje.

„Za maséra máme v PSV Belgičana, takže mi psal. Jde o Evropskou ligu, takže je to více na očích. První zápas jsme zvládli, co se týmového výkonu týká. Jen je škoda, že na stadionu nemohli být fanoušci, jinak by to byla ještě větší pecka," tvrdí.

Fandy si neužije ani dnes na stadionu Rajka Mitiče s kapacitou 53 tisíc míst. Jaký zápas s CZ očekává? „CZ je typický balkánský tým, tvrdý, důrazný. Budeme se snažit hrát rychle nahoru a uvidíme. První zápas prohráli na Hoffenheimu, pak remizovali v lize, ale v něm asi sedm hráčů ze základní sestavy nehrálo," pověděl Sadílek.

Michal Sadílek z Liberce během utkání s Gentem.

Radek Petrášek, ČTK

Nakonec se nemusí chystat ani na Guélora Kangu, který se sice stihl vyléčit z onemocnění covidem-19, ale podle srbských hygienických nařízení ještě nastoupit nemůže. „Mohla by to být výhoda. Kanga má svou kvalitu, určitě je na tom technicky velmi dobře, ale na druhou stranu, když jsem se díval na nějaké jeho zápasy, tvrdá hra mu nevoní," říká český reprezentant do 21 let, který na sever Čech přišel hostovat z PSV kvůli většímu hernímu vytížení. Zatím však má šanci hrát jen v Evropské lize, neboť domácí soutěž stále stojí.

„Doufám však, že alespoň ten další víkend se už normálně hrát začne, protože ve fotbale je riziko nákazy malé. Kluby dávají do testů neskutečné peníze. Nevím, jestli to ti nahoře nevidí nebo je to jen nezajímá, ale fotbal se snaží. Nechápu, proč by se nemělo začít hrát," uzavírá Sadílek.