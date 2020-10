Vysoká škola fotbalu! Přijeli jsme jak žáčci, zlobí se Nguyen po pětigólovém přídělu

Jak vysokou prohru nesete?

Nejen pro mě, ale i pro kluky to byla vysoká škola fotbalu. Přijeli jsme sem jak žáčci. Dokázali potrestat každou naši chybu. Veškeré štěstí jsme si asi vybrali minulý zápas s Gentem. Tentokrát mi přišlo, že jim tam spadlo skoro všechno.

Jak velkou facku tedy vysoká prohra po úvodní výhře představuje?

Jsou to zkušenosti, které bychom měli v dalších zápasech zužitkovat. Z každé prohry se musíme poučit, aby se to příště neopakovalo. Nesmíme však věšet hlavu. Pro spoustu z nás to byl teprve druhý zápas v Evropské lize, takže se asi nedalo čekat, že budeme všechno vyhrávat a neustále bodovat.

Liberecký Jan Matoušek střílí gól proti CZ Bělehrad. Pohříchu byl jediný...

Darko Vojinovic, ČTK/AP

Co stalo s obranou?

Kdybychom věděli, odstraníme to... Měli jsme i smůlu. Ale soupeř byl jasně lepší, přehrál nás, spadlo mu tam snad všechno. Obrannou fázi musíme potrénovat a zapracovat na sehranosti.

Kdy se zápas zlomil?

Myslím, že rozhodla šance z trestňáku za stavu 1:3. Kamsa to dobře kopnul, jejich gólman to ještě líp chytil, a nás to zlomilo. Kdybychom dali na 2:3, byl by to podle mě ještě otevřený zápas. Když jsme snížili na 1:2, v poločase jsme si říkali, že se nemusíme nikam hnát a šance určitě přijdou, a ještě jeden gól třeba přidáme. Ovšem s tím, že nesmíme inkasovat, což se nám nepovedlo. Už v páté minutě druhého poločasu jsme po nějakých odrazech inkasovali potřetí. I tak jsme nějaké šance měli, škoda toho trestňáku. To nás zlomilo. Pak už to bylo 1:4, 1:5 a bylo vymalováno.

Projevila se i nerozehranost kvůli tomu, že česká liga na rozdíl od té srbské stojí?

Samozřejmě, je to nepříjemnost. Všude ligy běží, i když koronavirus je na celém světě, ale jen u nás se nehraje. Určitě je to pro nás velká nevýhoda.

Liberecký Mohamed Tijani (vlevo) vedle Diega Falcinelliho z CZ Bělehrad.

Novak Djurovic, Reuters

Po prohře Gentu máte stejně bodů jako Bělehrad, Gent je bez bodu. Cítíte stále šanci na postup?

Samozřejmě, kdybychom ji necítili, zbylé zápasy ani nemusíme hrát. Teď jedeme do Hoffenheimu a pak máme dva zápasy doma. To bude klíčové. Crvena zvezda přijede k nám, což bude důležitý zápas, stejně jako potom v Gentu