Čechy v Evropě tíží stopka ligy. Problém, tvrdí

Restartu domácí soutěže se zatím nedovolali. Jen za nerozehranost se ale v případě porážek schovávat nelze.

„Samozřejmě je to však nepříjemnost. I když je koronavirus na celém světě, všude se hraje, jen u nás ne. Určitě je to pro nás velká nevýhoda," připouští liberecký gólman Filip Nguyen.

Zádrhelem není pouze absence většího sehrání, ale kvůli opatřením třeba i zákaz využívat zázemí na stadionu. „Přerušení ligy je velmi nepříjemné. Už jen z toho důvodu, že nemůžeme zapojovat ostatní hráče, kteří potřebují herní praxi. Viz teď třeba Matěj Chaluš, který by v domácí soutěži určitě nastoupil, pokud by se hrála. Je to nepříjemné," říká kouč Liberce Pavel Hoftych. Před duelem s Crvenou zvezdou přišel o střední obránce Kačarabu i Jugase. Na plac pak tedy musel český reprezentant do 21 let. Chaluš celý zápas naposledy odehrál v lize před více než měsícem.

Kouč Sparty Václav Kotal v tom vidí svízel. „Naše soutěž se nehraje, takže kdo nehrál proti Lille, nastoupil už hrozně dávno. Sehranost týmu je velký problém," přiznává kouč Letenských.

Internacionál vidí výhodu i nevýhodu

„Víc odehraných zápasů pochopitelně chybí. V domácí lize si v nich víc dovolíme, což se projevuje nejen na sebevědomí, ale i na větší lehkosti, která pak v utkáních na evropské scéně schází. Proti Leverkusenu se to během početní přesilovky projevovalo," přidává čerstvou zkušenost i záložník sešívaných Lukáš Masopust.

Liberecký Abdalláh Júsuf Hilál během zápasu s CZ Běllehrad.

Darko Vojinovic, ČTK/AP

On s parťáky vyhrál, Liberec se Spartou nikoli, jasné prohry však pouze na stopku soutěže neházejí. Však v jistém smyslu může jít i o výhodu. Vyhnou se totiž anglickým týdnům, které tradičně označují za náročné. „Můžeme se soustředit jen na Evropskou ligu a celý týden se na nastávající zápasy důkladně připravovat," kvituje třeba slávista Lukáš Provod, že konkrétně Slavii přišla pauza po prohře v Izraeli vhod, neboť se mohla intenzivně věnovat odstraňování chyb v defenzivě.

A za příklad si mohou vzít právě Beer Ševu. Izraelský celek hrál v lize naposledy v polovině září a od té doby se potýká se stejným problémem jako česká mužstva. Přesto vyřadila v play off Plzeň a v prvním kole vyzrála i na Slavii.

Co si o tom myslí velezkušený Tomáš Hübschman, který v pohárové Evropě odehrál úctyhodných 122 zápasů? „Není nic příjemného, když liga stojí a hrajete jen poháry, do toho se dokážu vžít velmi dobře. Na druhou stranu týmy mají čas se soustředit jen na pohárová utkání. Našel bych v tom výhodu i nevýhodu," uzavírá kapitán Jablonce.