Trable Slavie neberou konce. Před zápasem s Nice přišla o další dva hráče

Přitom na Slavii čeká ve čtvrtek Nice, momentálně čtvrtý celek francouzské ligy. „Z kádru mi zůstalo čtrnáct hráčů, proto jsem povolal pět dalších z béčka, respektive juniorky," prozradil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že musel sáhnout k dalším rošádám.

Samozřejmě pramálo příjemným, protože jde pochopitelně o citelný zásah do chystané sestavy a připravované taktiky.

Už v pondělí se musel smířit s tím, že se bude muset obejít bez reprezentantů - kapitána Jana Bořila, stopera Ondřeje Kúdely a záložníka Lukáše Provoda. Předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík je sice ve svém příspěvku na twitteru nejmenoval, nicméně potvrdil, že jde o reprezentanty. Z nominace národního týmu na listopadové duely v Německu a poté v Plzni s Izraelem a Slovenskem ale vyplynulo, o koho jde.

Podle Tvrdíka se zmíněné trio mohlo nakazit v říjnovém střetnutí Evropské ligy proti Beer Ševě v Izraeli. Tam za domácí celek nastoupili i hráči, kteří měli pozitivní test na koronavirus, ale jejich start UEFA povolila, protože si prošli povinnou karanténou.

"Máme obavu, že výjezd do Izraele nás přišel skutečně draho," posteskl si na sociálních sítích Tvrdík.

Teď k nim přibyli dva další, jejichž jména Slavia neoznámila.

Uzdravený Tomáš Holeš ze Slavie Praha (vlevo), Lukáš Masopust a Ibrahim Traoré během tradičního baga

Vlastimil Vacek, Právo

Hrdina předchozího utkání Evropské ligy Peter Olayinka, který vstřelil bundesligovému Leverkusenu vítězný gól, navíc nastoupí proti Nice s maskou. Ta mu bude chránit obličej a hlavně zlomený nos. Na trávníku tak bude po zranění, k němuž přišel právě při vítězné trefě, evokovat vzpomínky na Zorra mstitele či třeba Batmana.

„Situace je skutečně složitá. Ztratili jsme několik hráčů, přišli jsme o oba kapitány. A k tomu nás čeká Nice," posteskl si slávistický legionář z Pobřeží slonoviny Ibrahim Traoré.

„Na druhou stranu to bude ale šance pro náhradníky, kteří se na hřiště zatím příliš nedostali. Budou alespoň moci ukázat, jak jsou silní a co v nich je."

Z Petera jde respekt vzdy, ale s timhle bude nezadrzitelny. Husty 😎 pic.twitter.com/zYoMP4ambG — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) November 4, 2020

„Doba to prostě přináší a nám nezbývá, než se s nestandardní situací vyrovnat. Před pondělním tréninkem jsme měli nachystané určité záměry, které jsme chtěli před zápasem s Nice nacvičovat, jenže hodinu před začátkem přípravy jsme se dozvěděli o pozitivní testu tří hráčů. Ve středu se situace opakovala," bere už současnou realitu bez emocí trenér Trpišovský.

„Dnes to potkalo nás, příště to potká třeba někoho jiného. Pořád máme dostatek hráčů, abychom se s tím vyrovnali. Z momentální čtrnáctky vybereme ty nejlepší a pokusíme se utkání zvládnout. Horší je to pro hráče, kteří se až na poslední chvíli dozvídají, že nastoupí."

Jan Bořil je jedním z hráčů, bez nichž se bude muset Slavia v utkání proti Nice obejít.

Vlastimil Vacek, Právo

„Slavia má tolik dobrých hráčů, že nepřítomnost pěti z nich sílu našeho soupeře neovlivní. Zvlášť, když má hodně zkušeností s Evropskou ligou. Nebojíme se jí, ale jsme připraveni," reagoval na čerstvé informace ze slávistického tábora trenér Nice Patrick Vieira.

„Problém je ovšem v tom, že na lavičce nebudeme mít ani jednoho hráče pro defenzívu, což nás bude limitovat při střídání i v možnosti reagovat na vývoj a průběh zápasu. Proti Leverkusenu nám to pomohlo, teď se ovšem budeme muset modlit, aby v průběhu utkání někdo ze sestavy nevypadl," reagoval Trpišovský.