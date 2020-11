Nula bodů, skóre 1:7. Letenským se vstup do skupiny H vůbec nepovedl. „Zatím jsme předvedli málo, musíme přidat,“ uvědomuje si Ondřej Čelůstka. Reprezentační obránce je však přesvědčený, že se fotbalisté Sparty z úvodních dvou zápasů v Evropské lize poučili a večer na stadionu Celtiku Glasgow dojem napraví. Pražský tým zatím prohrál 1:4 s Lille a 0:3 s AC Milán.

Pokud si chcete uchovat naději na postup, musíte Celtic porazit. Jak zatím hodnotíte vystoupení Sparty v úvodu Evropské ligy?

Uvědomujeme si, že jsme skupinu nezačali ideálně. Máme co napravovat a chceme se ukázat! Čeká nás důležitý zápas. Pokud chceme pomýšlet na postup, musíme zabrat a ve Skotsku bodovat. Chystali jsme se na soupeře, který je velice dobrý, má houževnatý tým.

Jak se vypořádáte s rozsáhlou marodkou, na niž v poslední době přibyli Hložek, Heča, Hanousek či Kozák...?

Týden, co týden řešíme nějaké absence, ale tak to dneska prostě je, řeší je všichni. Věříme, že jsme dobře připraveni a odvezeme si dobrý výsledek.

Před týdnem jste neuspěli na San Siru. Co jste si ze zápasu v Miláně vzali?

Musíme být víc odvážní, pouštět se do soupeře s větší kuráží, přímočaře jít na jeho bránu. Proti tak kvalitním soupeřům v dobré formě je to těžké, ale z naší strany jsme zatím předvedli málo, musíme přidat. Chce to kuráž, sebevědomí, být důraznější a jít si za lepším výsledkem.

Hraje se bez diváků, přijdete tedy o vyhlášenou atmosféru v Celtic Parku.

To mě mrzí možná nejvíc. Dostali jsme velké týmy a je obrovská škoda, že jejich krásné velké stadiony jsou prázdné. Tady by byla nádherná atmosféra.

