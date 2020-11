Čeká ho monstrum. I proto slávistický kouč zase spoléhá na svého Zorra mstitele v černé masce

Nazval ho monstrem. Samozřejmě s obdivem a respektem v hlase. Ve čtvrteční večer bude mít slávistický kouč Jindřich Trpišovský proti sobě Patricka Vieiru. Nikoli samozřejmě jako hráče, který oslňoval v dresu francouzské reprezentace a Arsenalu v jeho zlaté éře, ale jako trenéra OGC Nice, s nímž se Pražané utkají ve třetím dějství Evropské ligy. „Proto nachystám silnou a zajímavou sestavu,“ slibuje Trpišovský, že se navzdory problémům s absencí pěti hráčů uvržených vzhledem ke koronavirové nákaze do karantény francouzskému monstru postaví a bude nad ním chtít vyhrát.

I hrdina předchozí pohárové noci Peter Olayinka by k tomu měl pomoci. V černé masce chránící zlomený nos, který mu v souboji s Leverkusenem přerazil Dragovic, připomíná spíš Zorra mstitele či třeba Batmana, jenže srdce bude mít zase na pravém místě.

Utkání 3. kola základní skupiny C fotbalové Evropské ligy Slavia Praha - OGC Nice se hraje ve čtvrtek v 18. 55, řídí ho Dán Kehlet, přímý přenos vysílá Nova Sport 1

„Mentalitu a schopnost strhnout ostatní také. V tom je jeho velikost," spoléhá Trpišovský, že nigerijský útočník vnese na hřiště to, co současné Slavii ve srovnání se sezonou předchozí přece jen schází a na co se teprve postupně rozpomíná.

Olayinka k tomu dal minulý čtvrtek ostatním návod. Proto trenér očekává, že teď, kdy ze sestavy vypadlo pět hráčů, bude ve výukových lekcích pokračovat.

Z Petera jde respekt vzdy, ale s timhle bude nezadrzitelny. Husty 😎 pic.twitter.com/zYoMP4ambG — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) November 4, 2020

Zvlášť když francouzského protivníka povede k bodovému zisku na trenérské lavičce monstrum Vieira.

„On jako hráč v mých očích monstrum skutečně představoval. Jako kapitána Arsenalu jsem ho doslova hltal, stejně jako jsem hltal mužstvo Kanonýrů. Zážitek – dívat se na jeho souboje s Keanem z Manchesteru. Předběhl dobu, byl to komplexní fotbalista operující na neskutečném prostoru. Nejdůležitější hráč Arsenalu. Legenda, jedna z nejlepších ,šestek´, jakou jsem kdy viděl hrát," neskrýval před zápasem s Nice trenér Slavie Trpišovský obdiv k velikánovi Vieirovi, který s francouzskou reprezentací vyhrál mistrovství světa i Evropy a s Arsenalem kupříkladu získal titul v sezoně, kdy Gunners neprohráli jediný zápas.

Peter Olayinka (druhý zleva) trénoval s maskou.

Roman Vondrouš, ČTK

Teď ovšem Vieira koučuje Nice. Ve francouzské lize se s týmem z Azurového pobřeží prodral na čtvrtou příčku, v základní skupině Evropské ligy se za debakl 2:6 na stadionu Leverkusenu omluvil domácí výhrou 1:0 nad izraelskou Beer Ševou.

„Jako trenér je stejný, jako když hrával. Snaží se přenášet do hry Nice to, čím sám vynikal," připomíná Trpišovský, že mentalita Patricka Vieiry je pořád stejná.

Vítězná, lačná úspěchů a triumfů.

„Zajímavé, jak pracuje s rozestavením hráčů. Využívá tři systémy a plynule na ně přechází. Před zápasem i třeba v jeho průběhu," všiml si slávistický trenér.

Slávista Peter Olayinka dává gól proti Leverkusenu a zároveň inkasuje zásah do obličeje.

Petr David Josek, ČTK/AP

I on je samozřejmě lačný skalpu dalšího silného protivníka, na kterého večer na evropské scéně se Slavií narazí.

Skalp Leverkusenu už má, teď navzdory všem trablům a komplikacím chce přidat další, aby mohl spřádat postupové plány.

„Jsme v nestandardní situaci, kdy do poslední chvíle nevíme, s kým počítat. Doba to ale prostě přináší, takže se s tím musíme srovnat. Čtrnáct hráčů ale k dispozici mám a vyberu z nich ty nejlepší, abychom se pokusili zápas se špičkovým týmem francouzské ligy zvládnout. Silnou a zajímavou jedenáctku postavím," ujišťoval Trpišovský před večerním duelem.