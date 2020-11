Triumf nad Nice? Nerozhodovala jména, pravda ležela na hřišti, říká Trpišovský

Říkám si, jestli se mi to nezdá. Jsem kluk z vesnice, jsem za to strašně šťastnej, říká střelec Jan Kuchta

Přitom musel škrtnout ve svých plánech hned pět hráčů, kteří absentovali. Bořila, Kúdelu, Malinského a Provoda absentující nuceně, rumunského legionáře Stanciua proto, že po narození dcery zůstal ještě s manželkou.

„Hráli jsme a vyhráli i pro Nica. A pro ty, co jsou v karanténě a nemohli být s námi, samo sebou také," připomněl slávistický kouč, že i tohle byla pro jeho tým motivace.

Jsem z něj úplně unešený, řekl Jindřich Trpišovský na adresu Simy. Hodně chválil i Oscara

Konfrontace s momentálně čtvrtým celkem francouzské ligy pochopitelně také. A velikou obzvlášť pro hráče, kteří dostali svou první velkou šanci na evropské scéně a v základní sestavě debutovali.

Jan Kuchta ukázal v koncovce velký klid

„Pořád si připadám, jako by se mi to zdálo. Ani se mi nesnilo, že bych mohl nastoupit proti tak špičkovému francouzskému mužstvu, jakým je Nice," přiznával Jan Kuchta, který dvěma góly protivníka z Ligue 1 skolil a stal se podobným slávistickým hrdinou, jako Olayinka před týdnem po výhře nad Leverkusenem.

„Už v předchozích zápasech jsem měl šance, které jsem neproměnil, teď jsem ale cítil, že mužstvo potřebuje, abych góly dal. Proto jsem byl rád, že jsem mu pomohl."

Velká frustrace, zklamání, naštvaně hodnotil prohru se Slavií trenér Nice Patrick Vieira

Nejen on ale Slavii pomohl k výhře a důležitým třem bodům. Trenér okamžitě vypálil jména dalších hráčů, na které vsadil a kteří při premiérovém startu v základní sestavě nechali na hřišti všechno.

Třeba takový devatenáctiletý Abdallah Sima, jenž se rovněž zapsal mezi střelce.

Jan Kuchta a Abdallah Sima se postarali o branky Slavie

„Jsem z něho unešený. Vždyť jsme ho na soupisku dopisovali narychlo na poslední chvíli, protože původně jsme ho chtěli poslat na hostování. Získal si nás obrovskou pokorou a pracovitostí, a proto si troufnu tvrdit, že má před sebou velkou budoucnost," rozpovídal se Trpišovský o mladíkovi ze Senegalu.

„Nejenže dal gól, ale zahrál skvěle. A to měl proti sobě Kamaru," připomínal domácí trenér, aby podobně mluvil o dalších svých svěřencích, na něž proti Nice vsadil a kteří se mu odměnili.

Trenér Nice Patrick Vieira

„Pracovitostí, pohybem, protože nešetřili krokem, stejně tak ale i mentalitou a srdcem. Já ale vlastně při skládání sestavy ani jinou možnost neměl, protože jsem vybíral z hráčů, kteří mi zůstali. Teď až na útočníka, kde jsem mohl volit mezi Kuchtou, Musou, Teclem a Olayinkou. Nakonec jsem vsadil na Kuchtu pro jeho způsob hry, sílu v osobních soubojích a práci tělem," pochvaloval si Trpišovský, že nakonec volil moc dobře.

Dva Kuchtovy góly ho v tom utvrdily. Výhra a tříbodový zisk v konfrontaci s Nice také.

„Přitom to byl zápas hodně náročný na taktiku, protože Nice hraje v rozestavení, na které nejsme zvyklí. I tak jsme si poradili, i když soupeř nic nepodcenil a nastoupil v nejsilnější sestavě, zatímco my měli v základní jedenáctce pět hráčů pod třiadvacet let," připomínal trenér Pražanů, že o to je vítězství cennější.