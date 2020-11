Slávistický Marcelo po devíti měsících konečně promluvil. Nejen z toho byl ale trenér u vytržení

Trpišovský měl ale po pohárovém vítězství nad momentálně čtvrtým týmem francouzské Ligue 1 po ruce příkladů víc.

„Třeba Tecla, který po odchodu Součka, Coufala či Škody na sebe bere v kabině roli lídra a snaží se pomáhat ostatním. Třeba Musu, který nenastoupil proti Nice ani na minutu, přesto jsem na něm viděl, jakou radost měl z výhry. A o Olayinkovi, bojovníkovi s ohromným srdcem, ani mluvit nemusím. Když mu před týdnem zlomili v zápase s Leverkusenem nos, už po dvou minutách se sháněl v šatně po masce, aby mohl proti Nice hrát," vyjmenovával slávistický kouč hráče, kteří přebírají role po svých předchůdcích.

„Mám z toho dobrý pocit, protože vidím, že jsme na dobré cestě," pochvaloval si posun, k němuž za poslední týdny v jeho hráčském kádru došlo.

Na hřišti to bylo v třetím díle Evropské ligy ostatně patrné. I trenér Nice Patrick Vieira to po zápase opakovaně přiznal.

Velká frustrace, zklamání, naštvaně hodnotil prohru se Slavií trenér Nice Patrick Vieira

Sport.cz

„Slavia chtěla vyhrát mnohem víc než moji hráči, dala do utkání tři sta procent. Ostatně, všichni tři soupeři v naší skupině prokázaly mnohem větší dravost a chuť hrát než my, jejich motivace byla také mnohem silnější," netajil Vieira, jak frustrovaný a zklamaný z výkonu svého týmu v Edenu byl.

„Pravda ležela na hřišti," mohlo Trpišovského těšit, že v konfrontaci se soupeřem figurujícím v popředí francouzské ligy, měli jeho svěřenci jasně navrch, protože nikoli jména, ale odvedený výkon byl pro vývoj a výsledek střetnutí podstatný.

„Pracovitost, pohyb, zvládnutí taktických úkolů, které nebyly vzhledem k rozestavení praktikovanému soupeřem pro hráče vůbec jednoduché, to vše mluvilo pro nás. Zrovna tak jako mentalita a srdce, které jsme do zápasu dali. Ochota rvát se do roztrhání těla, kterou kluci stejně jako proti Leverkusenu prokázali. I proto jsme i nad Nice vyhráli."

Přitom vzhledem k pěti hráčům uvrženým po pozitivních výsledcích testů na covid-19 do karantény skládal slávistický kouč sestavu za pochodu. A na některých místech do ní dosazoval hráče, který mu v kádru zbyl, aniž by měl možnost volby.

Proto se v základní sestavě dostalo na devatenáctiletého Simu i třeba na zmiňovaného Oscara.

Jan Kuchta a Abdallah Sima se postarali o branky Slavie

Vlastimil Vacek, Právo

„Příběh Simy je až neuvěřitelný. Přišel jako hrotový hráč, který umí jen francouzsky, ale je až neskutečné, jak rychle se učí. Slavia v něm má hotový poklad. Nejenže je pokorný a obrovsky pracovitý, ale fyziognomií je podobný Coufalovi. Také typ hráče, který se ani po několika opakovaných sprintech neunaví," rozpovídal se Trpišovský o devatenáctiletém senegalském mladíkovi, kterého nechal na pohárovou soupisku dopsat na poslední chvíli a teď kvituje, že to udělal.

Příběh slavistického Marcela, jak překřtil o tři roky staršího Liberijce Oscara, je podobný.

Říkám si, jestli se mi to nezdá. Jsem kluk z vesnice, jsem za to strašně šťastnej, říká střelec Jan Kuchta

Sport.cz

„Už po jeho příchodu jsem byl přesvědčen, že jeho místo je nikoli ve středu hřiště, ale u lajny. Stylem hry mi skutečně připomíná Marcela z madridského Realu, takže před čtvrt rokem jsme ho při tréninku začali k lajně dávat a proti Nice jsme ho tam mohli využít. A on nejenže všechny úkoly zvládl, ale ještě poprvé po devíti měsících na hřišti mluvil a povzbuzoval spoluhráče," spokojeně se usmíval slávistický kouč, protože i tahle jeho předtucha se naplnila a ve čtvrtek pomohla k výhře nad Nice.