Podle Artety by měl být VAR i v základních skupinách EL

"Nerozumím tomu. Nedává to žádný smysl, když máme technologii. Věřím, že je to ku prospěchu všech. Stěžovali jsme si na rozhodčího, protože Eddie Nketiah evidentně nebyl v ofsajdu. Jde o situaci, která může změnit zápas. Podle mě se na to musí UEFA podívat a pokud možno to změnit," citoval Artetu web Arsenalu.

"Kanonýři", kteří s norským týmem prohrávali od 22. minuty, nakonec v nastavení prvního poločasu vyrovnali a po přestávce třemi góly rozhodli o vítězství. Dvě branky si však hostující hráči vstřelili sami.