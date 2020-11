Odveta v obráceném gardu. S covidem teď bojuje Nice, přesto chce vyhrát. Slavia ovšem také

„Těžko proto odhadovat, v jakém rozpoložení Nice je a v jakém do utkání půjde. Natož s jakým stylem proti nám vyrukuje. Zvlášť, když poslední zápas hrálo před třemi týdny, zejména, když trenér Vieira preferuje hned dva styly, ale v minulém střetnutí proti Monaku vyrukoval se třetím," připomíná kouč Pražanů Jindřich Trpišovský, že koronavirová nákaza dolehla na hráče francouzského protivníka tak silně, že o víkendu ligu nehráli, neboť duel v Marseille byl odložený.

Slavia je po třech týdnech, které uběhly od prvního zápasu v Praze a její výhry 3:2, v situaci zcela opačné. Před odletem do Francie prošli všichni hráči testy na covid-19 a ty vyzněly negativně. Trpišovský má tedy k dispozici kompletní kádr a může tudíž vybírat, jak uzná za vhodné.

„Ale ti, co se do kádru vrátili, ještě nejsou v takovém stavu, aby mohli nastoupit od začátku utkání," připomínal trenér českého mistra francouzským novinářům na tiskové konferenci.

Zápas 4. kola skupiny C Evropské ligy mezi OGC Nice a Slavií Praha se hraje ve čtvrtek v 21h, rozhoduje ho Švéd Nyberg, přímý přenos vysílá ČT Sport, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.



Před ní byl ale sdílnější...

„Musím vzít v úvahu všechny aspekty. Jde o to, aby mužstvo mělo svou tvář, abych zohlednil aktuální formu hráčů a zároveň vzal do úvahy to, co na Nice platí," nepopíral, že oproti sestavě ve víkendovém ligovém střetnutí v Opavě udělá ve složení týmu změny. Kolik jich však bude, to pochopitelně neprozradil.

Fotbalisté Slavia Praha Petr Ševčík (zleva), Ibrahim Traoré, trenér Jindřich Trpišovský a Lukáš Masopust během tréninku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Špičkový tým francouzské ligy se těžko poráží dvakrát po sobě, ale uděláme vše proto, abychom se na zápas dobře připravili. Myslím, že to bude podobné utkání jako v Praze hrané oboustranně otevřeně, dokonce si troufnu tipovat, že i ve čtvrtek padne už v prvním poločase gól, který zápasu a fotbalu pomůže," zahrál si Trpišovský v Nice dokonce na prognostika.

Že by ale snad Slavia bránila na francouzském jihu bezbrankovou remízu, která by zvýšila její šance na postup ze skupiny do jarních vyřazovacích bojů, to kouč Pražanů rázně odmítl.

„My na remízu hrát neumíme. Chceme vyhrát a když se nám povede vnutit soupeři náš způsob hry, jako se nám to podařilo v prvním střetnutí, uvidíme, jaký výsledek se z toho zrodí," netajil Trpišovský, že myslí na bodový import, a tudíž vzestup slávistických na postupové burze Evropské ligy.

Bývalý fotbalista a trenér Nice Patrick Vieira během předzápasového tréninku v Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo

Potíž je ovšem v tom, že kouč Nice uvažuje stejně. Musí, protože jedině výhra nad Slavií udrží jeho tým ve hře o postup.

„Po fyzické stránce nejsou hráči stoprocentně v pořádku, ale odhodlání vyhrát jsem na nich při tréninku viděl. Věřím proto, že touha a chuť handicap nahradí," ujišťoval Patrick Vieira vědom si toho, že konec postupových nadějí už po čtvrtém zápase ve skupině by byl neomluvitelný.

„Skutečně bychom ho neomluvili ani koronavirem, ani karanténou. Potřebujeme vyhrát a k tomu je nutné zvýšit agresivitu, a zlepšit ofenzivu, protože tím bychom mohli Slavii způsobit problémy," naznačoval, jaký recept na úspěch svým svěřencům předepíše.