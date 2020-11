Šance na body má Sparta i Slavia. Překvapí Liberec?

S možností, že pohárový čtvrtek může českým týmům přinést další body do pohárového koeficientu, souhlasí jak bookmakeři, tak sázkaři. Na výhru Sparty nad Celtikem je podáno 45 % vkladů, na remízu připadá 20 % a na vítězství hostů vychází 35 % z dosavadních náběrů.

„Po skvěle zvládnutém zápase na Celtiku si Sparta připsala marný výlet do Plzně a domácí prohru 2:4 s Českými Budějovicemi, při vší úctě k soupeři, nelze komentovat," hodnotí sparťanský sešup Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Novou výzvu vidí bookmakeři poměrně vyrovnaně, s pár desetinami kurzu pro Spartu. Jenže sázkaři-fanoušci toho mají očividně dost a Spartě nevěří, takže jich 79 % za pěkný kurz 2,79 vsadilo na výhru Celtiku. „Tohle Letná, kde Sparta porážela i velké týmy, nepamatuje," konstatuje Urbanec.

Rád na svůj hattrick ze Skotska vzpomínám, ale je na čase přepnout a porazit je i doma, říká Lukáš Juliš

AC Sparta Praha

„Nabízí se možná příliš divoká otázka. Je Celtic horší než České Budějovice? Spartě se poslední ligové kolo opravdu nepovedlo, opakuje stále stejné chyby ve středu pole a její defenziva si může podat ruku s obranou hostujícího Celtiku," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Celtic prožívá nejhorší období za poslední dekádu, v domácí lize sice drží druhé místo, ale tým jako celek nefunguje a je pravděpodobné, že Neil Lennon oslaví Vánoce bez trenérského angažmá. Čeká nás spíše opatrné a vyrovnané utkání, kde předpokládám dělbu bodů," avizuje Hanák.

V utkání bude klíčové složení stoperské dvojice sparťanů. „Pokud by byl k dispozici Dávid Hancko, ke kterému by se posunul David Pavelka, tak by to mělo být v pořádku. Jestliže ale nastoupí dvojice Lischka-Plechatý, tak se obávám podobné tragikomedie jako v nedělním zápase proti Budějovicím. Dále je potřeba, aby se Sparta vyrovnala Skotům v rychlosti hlavně v záložní řadě," uvádí Karel Brettschneider, bookmaker Chance.

Trenér Kotal kvůli zraněním ale příliš variant ke změnám v sestavě nemá. „Na druhou stranu obrana Celtiku také nepatří do výkladní skříně světového fotbalu, proto očekávám vyrovnaný zápas," dodává.

Sešívaní jsou ve formě

Slavia odehraje utkání v Nice v plné sestavě. Testy na koronavirus byly u hráčů negativní, chybět bude pouze zraněný obránce Hovorka. Slavia je v dobrém rozpoložení, v domácí ligové soutěži si naposledy zastřílela v Opavě, které nadělila kanára. Pro bookmakery je Slavia mírným favoritem, sázkaři jsou opatrnější. Na výhru hostů je podáno 40 % sázek, na remízu 10 %, na výhru domácího týmu jde celých 50 % vkladů.

„Po hořké prohře v Beer Ševě už hráči znovu rozbalili pro Slavii typickou pohárovou hru. Fyzicky na maximum, s pořádnou porcí štěstí, ale s vítěznou mentalitou," chválí Urbanec. I proto je Slavia mírným favoritem dokonce i v Nice a má velmi slušné vyhlídky na postup ze skupiny. Kurz na umístění do 2. místa je nadějných 1,5:1.

🎙️ | Záznam tiskové konference, které se před #ogcsla zúčastnil kromě trenéra Jindřicha Trpišovského i Tomáš Holeš, najdete už nyní na #slaviatv! #UEL



📺 TISKOVKA ➡️ https://t.co/R06XZWV72C pic.twitter.com/lM3iDbzVmP — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) November 25, 2020

„Sázkaři přistupují k zápasu opatrně. Domácí decimuje koronavirus a jejich víkendový zápas v Marseille byl odložen. Proti Slavii ale hraje jejich špatná pohárová zkušenost se zápasy na francouzské půdě, kde z pěti pokusů vyhrála pouze jednou. Hosté ale pro udržení prvního místa v tabulce potřebují vozit body i z venkovních zápasů a teď mají velice solidní šanci na vítězství," tuší Hanák.

U konkurence míří na výhru sešívaných dokonce 68 % vkladů. Neznámou je forma Nice kvůli zasažení velkého počtu hráčů nákazou. „Je otázkou, v jaké sestavě budou domácí schopni hrát. Vzhledem k této situaci by slávisté byli asi zklamáni, pokud by se jim nepodařilo bodovat," podotýká Brettschneider.

Důvěra ve Slovan je na nule

Slovan Liberec přivítá Hoffenheim. Hosté přijedou v dobré náladě, v bundeslize nezáří, ale Evropská liga je baví. Vedou tabulku se skóre 11:1 a k postupu do další fáze jim stačí remíza.

„Liberec nastoupil před reprezentační pauzou v Hoffenheimu jen s torzem mužstva, nikdo nic moc nečekal, ale výkon bohužel nebyl ani ‚béčkový'. Debakl schytali Liberečtí i v Bělehradu. U sázkařů je důvěra ve Slovan na nule," vysvětluje Urbanec vysoký kurz na výhru Slovanu. Téměř sto procent sázkařů u jeho kanceláře tipuje výhru Hoffenheimu.

Střípek z videopřípravy libereckého gólmana Filipa Nguyena před duelem s Gentem

archiv F. Nguyena

„Liberec má doufejme nejhorší koronavirové období za sebou, přesto by byl zisk aspoň jednoho bodu velikým překvapením. Asi nikoho tedy nepřekvapí, že drtivých 99 % vkladů míří na jeho německého soupeře," přidává se Hanák.

„Slovan už sice nastoupí v kompletní sestavě, ale neočekávám, že by získal nějaké body. Hoffenheim si může zajistit postup ze skupiny a s touto vidinou utkání určitě nepodcení. Po zranění by měl být k dispozici útočník Andrej Kramarič, který už zasáhl do bundesligy. Od něj by mělo hrozit největší nebezpečí," tuší Brettschneider.

Tipéři hodně sázejí, že v utkání padnou celkem alespoň dva góly.