Kluky jsem potopil. Takových střel bych měl chytit sto ze sta, vyčítá si Nguyen

A rozhodující gól si opora Severočechů hodně vyčítala. „Kluci podali velmi dobrý výkon, bohužel dneska jsem je potopil svými chybami já. Když pak v kabině posloucháte, jak makali a už nemohli, o to víc mě to mrzí," litoval český reprezentant.

„Hoffenheim měl problém se do naší obrany dostat a myslím, že gól by nám nedali doteď. Dva jsem jim však daroval... Ukázalo se však, že když hrajeme týmově, jeden za druhého, můžeme se postavit každému," dodal Nguyen.

Jeho slova o dvou soupeři věnovaných gólech jsou však velmi přísná. Naopak v první půli své parťáky podržel. Po půlhodině hry mu ještě pomohla tyč, ale těsně před pauzou skvěle vyškrábl zpod břevna na rohový kop hlavičku Klausse. Inkasoval až v 77. minutě. A podruhé minutu před koncem z pokutového kopu po ruce Mary. Penaltu proměnil přesnou střelou k tyči střídající Kramarič.

Christoph Baumgartner z Hoffenheimu.

Radek Petrášek, ČTK

„Věděl jsem, že se zastaví. Ale čekal jsem, že bude střílet doprava, poslal mě však na párek... Oba góly byly dost hloupý. Co říct k tomu prvnímu? Takových střel bych měl chytat sto ze sta, ale nestalo se tak. Je to moje chyba," sebemrskal se Nguyen.

„Je to samozřejmě škoda, byla tam chyba brankáře. Ale Filip nás předtím podržel v zápase s Gentem i Apoelem a velkou měrou se přičinil o to, že skupinu vůbec hrajeme. Chyby k fotbalu prostě patří," podpořil gólmana kouč Liberce Pavel Hoftych.

Brankář Liberce Filip Nguyen.

Radek Petrášek, ČTK

„Kluci mě v kabině sice podpořili, ale já vím svoje. Tohle si budu hodně dlouho vyčítat. I kvůli klukům, kteří podali skvělý výkon. O to víc to mrzí, když vidíte, jak všichni makali dozadu a obětavě jeden za druhého," zopakoval Nguyen.

Liberec je po třetí prohře v řadě v pohárové Evropě ve skupině L se třemi body na třetím místě. Čistě teoreticky ještě může ve dvou zbývajících kolech přeskočit CZ Bělehrad, která vyhrála v Gentu. Jenže by musel vše vyhrát a Bělehrad obě zbývající utkání prohrát. A ještě dohnat silně záporné skóre.

„Bod by nás udržel ve hře o postup, je to škoda. Teď už je jen v rovině teorie. Ale možná se nám teď bude hrát líp. Už na začátku s naším postupem nikdo moc nepočítal, takže můžeme hrát víc uvolněně. Chceme získat co nejvíce bodů a ve skupině skončit alespoň třetí," uzavřel Nguyen.