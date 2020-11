Viktorko, chybíš nám! Pražská S bodují v Evropě bez přínosu pohárové opory a malér se blíží

Slovanu se podařil start. Porazil Gent, poté však vyšel třikrát naprázdno. Slavia jde opačnou cestou. Po nečekané porážce v Beer Ševě zvítězila třikrát v řadě a k postupu jí stačí už jen bod. Sparta zabrala až proti Celtiku, který dvakrát porazila.

Liberec je prakticky ze hry, Slavia by v jarním play off neměla chybět. Pokud si Češi chtějí udržet reálnou naději na boj o 15. místo na žebříčku, nutně potřebují, aby ze skupiny postoupila také Sparta.

Podívali jsme se na to, jak se dařilo jednotlivým českým zástupcům v evropských pohárech optikou uhraných bodů do klubových koeficientů za posledních deset sezon 🧮



Držte dnes večer palce českým týmům v @EuropaLeague, je to opravdu důležité! 🙏 pic.twitter.com/ume5ejOtad — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) November 26, 2020

Letenští jsou sice ve hře, v těžkých zápasech v Lille a s AC Milán však rozhodně nebudou favority. Přitom budou potřebovat uhrát ještě minimálně čtyři body, ne-li dvě výhry...

Český koeficient doplácí v bitvě o koeficient na dvojnásobný výpadek Plzně. Jak před čtvrtečními zápasy poukázal web Fortuna ligy, Viktoria během posledních deseti let dodala zdaleka nejvíc bodů. Po posledním startu v Lize mistrů 2018/19 však posléze dvakrát ztroskotala v předkolech a její přínos chybí.

Reálně hrozí ztráta jedné místenky

Pokud by sešívaní zůstali na jaře na pohárové frontě sami, museli by nejspíš dojít až do finále, aby český fotbal mohl o posunu na 15. příčku vůbec uvažovat.

Takhle zodpovědně musí hrát hráči v každém utkání a nejenom v Evropské lize, říká Václav Kotal

Sport.cz, AC Sparta Praha

Pro sezonu 2021/22 ještě má pět míst. Český mistr půjde do 2. předkola mistrovské části Ligy mistrů, vicemistr do 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Vítěz domácího poháru začne ve 3. předkole Evropské ligy, třetí a čtvrtý tým ligy pak v 2. předkole nové Evropské konferenční ligy.

Pak už hrozí ztráta jedné místenky. Pokud Češi vypadnou z první patnáctky, přijdou o druhé místo v kvalifikaci Ligy mistrů a počet jejich zástupců v pohárech klesne na čtyři. V přespříští sezoně by tak šel do kvalifikace Ligy mistrů pouze šampion, zbylou trojici by čekala konferenční liga.