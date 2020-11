Linekerova hláška ožívá, Liberec na Němce neumí. Jde o náhodu, tentokrát jsme měli na to nějaký bod urvat, říká Rabušic

„Věřili jsme si, doma můžeme hrát s každým. Bohužel bodovat se nám nepovedlo," smutnil gólman Filip Nguyen.

Faktem tak zůstává, že z celkových deseti duelů s bundesligovými týmy dokázali Severočeši v evropských pohárech vydolovat pouhé tři body za tři remízy. To dělá jen desetinovou bodovou úspěšnost. Ta přitom třeba s mužstvy ze Španělska v případě Slovanu dosahuje téměř sedmdesáti procent či Francie přes padesát. Proč na Němce neumí?

„Myslím, že jde spíš o náhodu. Tentokrát jsme určitě měli na to nějaký bod urvat. Samozřejmě německé týmy hrají jiným stylem, který je trochu jiný než u Španělů nebo Italů, a možná si myslíme, že si to s nimi můžeme rozdat na férovku. Na druhou stranu zápasy, ve kterých jsem hrál, byly pokaždé vyrovnané a rozhodl vždy jeden gól," myslí si nejzkušenější hráč v libereckém kádru, útočník Michael Rabušic.

Rambo zažil i dvojzápas Liberce s Freiburgem ve skupině před sedmi lety. Tehdy doma s družstvem českého reprezentanta Vladimíra Daridy padl a na jeho hřišti remizoval 2:2. Rabušic se na smírném výsledku podílel jedním vstřeleným gólem.

I proti Hoffenheimu mohl jako střídající hráč skórovat, měl největší šanci českého týmu v celém dvojboji. Ovšem pět minut před koncem za stavu 0:1 jeho střelu z úhlu gólman Baumann vyrazil.

„Je to škoda. Tentokrát jsme měli na to, abychom utkání dovedli alespoň do remízového konce," litoval kouč Pavel Hoftych. „Myslím, že jsme proti těžkému soupeři odehráli dobré utkání. Hoffenheim sice v prvním poločase více držel balon, což jsme věděli, ale my jsme měli několik brejkových situací, které jsme mohli vyřešit líp," doplnil.

Neměl Slovan po první vysoké prohře 0:5 ze soupeře až přílišný respekt? „Myslím, že odvaha nám nechyběla, ale třeba na Peškovi nebo Mosquerovi bylo vidět, že v situacích, které by v české lize vyřešili, byl tento soupeř rychlejší nebo ji lépe přečetl. Má prostě kvalitnější hráče," poznamenal Hoftych.

Mužstvo i přes prohru 0:2 za obrannou činnost pochválil. „Splnilo, co jsme chtěli. Velmi dobře jsme v obranné fázi hráli a soupeře potrápili i směrem dopředu. Bohužel nakonec nás Hoffenheim přetlačil, ale hráči tam nechali srdce a odehráli zápas, na který měli," uzavřel Hoftych.

