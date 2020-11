Všichni musí být hladoví a neuchylovat se k defenzivě, odkrývá Trpišovský recept na úspěch

Dmul se pýchou. A právem. Fotbalová Slavia si ve skupině C Evropské ligy připsala tři vítězství v řadě. Po skalpu Leverkusenu Pražané dvakrát složili na lopatky i francouzské Nice, a tak jsou svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského jediný bod od postupu do jarní fáze soutěže.

Těší vás hodně, že jste dokázali dvakrát po sobě porazit silného francouzského protivníka, přičemž ve čtvrtečním zápase na jeho půdě jste po většinu času dominovali?

Kluci zaslouží velkou pochvalu. Skvěle pracovali! Zápas byl velice náročný po všech stránkách. Běžecky, takticky, rychlostně. Z hlediska potřeb reakce v myšlení. Udělali jsme za celý zápas dvě chyby. Jednu v první půli, která skončila střelou do tyče. Druhou po pauze, za tu jsme byli potrestáni. Ale vypracovali jsme si mnoho šancí, kluci ohromně dřeli a naše vítězství bylo naprosto zasloužené.

Nice během minulého víkendu nehrálo, protože v kádru mělo deset hráčů pozitivně testovaných na covid-19. Stal se francouzský tým méně čitelný?

Je třeba podotknout, že domácí nebyli nijak dramaticky oslabení. Jde o přední tým francouzské ligy, který má skvělé hráče. A z jejich nasazení a zaujetí bylo patrné, jak moc nám chtějí vrátit prohru z Prahy. Hodně mění rozestavení. Začali v určitém postavení, během zápasu ho dvakrát změnili. Bylo náročné se připravit. Hodiny jsme trávili u rozborů, abychom se nachystali na všechny varianty. Kluci nicméně dokázali skvěle reagovat.

Ani po vedoucí brance jste se nezatáhli a dál hráli hodně ofenzivně. Je to způsob, jímž se chcete na mezinárodní scéně prezentovat?

Pro nás je to nezbytné. Pokud je soupeř tak kvalitní jako Nice a dopřejeme mu hodně času, respektive prostoru s balonem, dostaneme se do pasivní pozice. Jenom běháme za balonem. Když budeme odkopávat a ztrácet míče, dostaneme se pod tlak. A bude nám následně chybět síla, abychom mohli jít kvalitně do ofenzivy. Pokud bychom se při těsném náskoku zatáhli, tak by nás protivník v kvalitě jako má Nice, semlel.

Potěšila vás hodně trefa Ondřeje Lingra, který se prosadil prvně v dresu Slavie?

Všechny tři góly byly krásné. Paradoxně nejsnadnější pozici měl hlavičkující Olayinka za vyrovnaného stavu, přesto šanci nevyužil. Co se týče Ondry Lingra, vážím si té akce, jak proběhla. Mám radost, když si promítnu, jak balon převzal a dostal se k pokutovému území Nice. Chceme to po klucích, aby hráli přímočaře. On skvěle pracuje s prostorem. Po převzetí balonu vyrazil rovnou k brance protivníka. Tak to má být. Jak balon trefil je o štěstí a o rotaci. Ale štěstí přeje odvážným.

Triumf pak pečetil Sima, jenž byl ještě před pár měsíci v druholigovém Táborsku a vlastně jste váhali, zda jej vůbec zapsat na soupisku pro Evropskou ligu.

Jeho příběh je vážně neuvěřitelný... Měli jsme s ním určité plány. Po některých letních odchodech jsme jeho příchod do áčka uspíšili. Má tendenci se raketově zlepšovat. Nečekali jsme, že vyletí tak rychle. Disponuje obrovským herním i pohybovým potenciálem. Navíc je hodně učenlivý. Samozřejmě těžko mohl někdo predikovat, že bude tak produktivní, což je obrovský bonus.

Po nevydařeném vstupu do skupiny na hřišti izraelské Beer Ševy jste tři zápasy vyhráli a ze dvou zbývajících potřebujete jediný bod k postupu do jarní fáze. Je to komfortní pozice?

Hlavně před domácím soubojem s Izraelci nesmíme myslet na roli, do níž jsme se dostali. Naším úkolem bude odčinit výpadek z Izraele, nespekulovat a chtít vyhrát.

Právě ve srovnání s úvodním duelem skupiny prošel váš tým neuvěřitelnou proměnou. Co přesně za ní stojí?

Je třeba si uvědomit, že vždy je to především o našem výkonu. V Izraeli jsme byli v určitém rozpoložení... Náš kádr se z velké části proměnil. Pokud se ohlédneme třeba za účinkováním v Evropské lize před dvěma lety, mnoho stejných jmen v sestavě nenajdeme. Máme hodně nových a mladých hráčů. Mají kvalitu. A s ohledem na fakt, jak krátkou dobu ve Slavii jsou, s přihlédnutím k jejich věku, pomáhají týmu až abnormálně. Je však potřeba, aby všichni v kádru zůstali hladoví.