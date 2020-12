Sparta vyráží do Francie i s uzdraveným mladým žolíkem

Potřebují bodovat, aby až do posledního kola ve skupině mohli hrát o postup. Fotbalisté pražské Sparty odlétají k pohárovému duelu do Lille. Ve výpravě nechybí ani uzdravený Adam Karabec. Zdravotní potíže naopak do Francie nepustily Hancka, Kozáka, Polidara, Štetinu, Hložka a Sáčka, kteří budou v utkání 5. kola Evropské ligy chybět.