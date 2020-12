Evropská liga: Slavia je tutovka, Sparta hraje o naději, Slovan o čest

Předposlední dějství čeká české pohárové zástupce v základních skupinách fotbalové Evropské ligy. Slovan Liberec už se vypořádal s covidovou kalamitou, přesto by případný úspěch v Gentu patřil do kategorie překvapivých (4,9:1). Sparta v těžké skupině díky dvojí výhře nad Celtikem stále šilhá po postupu, v Lille to ale bude mít nesmírně složité (6,5:1). V nejlepší výchozí pozici se nachází Slavia, domácí duel s Beer Ševou by měla zvládnout (1,25:1) a zajistit si tak postup do jarní fáze soutěže.