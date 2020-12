AC Milán - Celtic 4:2 Leverkusen, AC Milán a CZ Bělehrad jdou do play off Evropské ligy

Fotbalisté Leverkusenu vyhráli v 5. kole Evropské ligy na hřišti Nice 3:2 a postoupili spolu se Slavií do vyřazovací fáze. Úvodní poločas odehrál v útoku Bayeru český reprezentant Patrik Schick. Ve skupině C si německý a český tým zahrají za týden o první místo, pro Nice a Beer Ševu soutěž skončí.

AC Milán otočil ve "sparťanské" skupině H duel s Celticem Glasgow, doma vyhrál 4:2 a spolu s Lille také postoupil do play off. Celtic se naopak stejně jako Sparta do vyřazovací fáze nepodívá. Crvena zvezda Bělehrad remizovala ve skupině L s Hoffenheimem 0:0, díky čemuž svého soupeře doprovodila mezi 32 nejlepších týmů Evropské ligy. V soutěži vedle Gentu končí i Liberec.

Do play off jdou i fotbalisté Benficy Lisabon, Glasgow Rangers, Granady, PSV Eindhoven, Bragy, Villarrealu, Antverp, Tottenhamu a Dinama Záhřeb a připojili se k již jistým postupujícím Hoffenheimu, AS Řím, Arsenalu a Leicesteru.

Leverkusen šel ve 22. minutě do vedení zásluhou Moussy Diabyho, Nice sice záhy vyrovnalo trefou Hassanea Kamary, zanedlouho ale opět převážil vedení na stranu německého týmu Aleksandar Dragovic.

Trenér Leverkusenu Peter Bosz se rozhodl Schicka šetřit a o přestávce jej vystřídal, Bayer navíc hned po pauze znovu inkasoval po střele Dana Ndoyeho. Vedení ale německému týmu opět vrátil v 51. minutě Julian Baumgartlinger a rozhodl o postupu.

Příští čtvrtek se Leverkusen utká se Slavií o první místo ve skupině. Oba týmy mají 12 bodů, sešívaným díky výhře 1:0 z prvního vzájemného zápasu bude stačit k prvenství i remíza.

AC Milán, kterému stále chyběl zraněný nejlepší střelec Zlatan Ibrahimovic, prohrával už od 7. minuty, kdy se poprvé v soutěži trefil Tom Rogic. O sedm minut později vedl Celtic už o dvě branky zásluhou trefy Odsonna Édouarda.

"Rossoneri" ale v rozpětí 24. a 26. minuty vyrovnali zásluhou Hakana Calhanoglua a Samua Castilleja. Milán obrat završil po přestávce zásluhou Jense Haugeho a v závěru utkání výhru potvrdil Brahím Díaz.

AC Milán dál ztrácí bod na vedoucí Lille. Příští čtvrtek může prvenství ve skupině získat na hřišti Sparty, francouzský tým bude hrát v Glasgowě.

Crvena zvezda nastoupila v základní sestavě s bývalým hráčem Sparty Guélorem Kangou a její hráči si byli vědomi, že jim i remíza stačí k postupu, a uzpůsobili tomu taktiku. Hoffenheimu zase remíza stačila, aby si zajistil první místo ve skupině, a tak zápas skončil bezbrankovou remízou.

V posledním kole půjde už jen o čest. Liberec doma přivítá Crvenou zvezdu, Hoffenheim bude hrát doma s Gentem.

Čeští fotbalisté Michael Lüftner a Jan Lecjaks pomohli Omonii Nikósie ve skupině E porazit 2:1 PAOK Soluň a byla to první výhra kyperského celku v soutěži. Lüftner odehrál celý zápas, Lecjaks přišel na hřiště v 59. minutě. Nedařilo se naopak Lechu Poznaň, který ve skupině D prohrál 0:4 na hřišti Benficy Lisabon. Úvodních 63 minut za Lech odehrál český záložník Jan Sýkora.

Postup ve skupině J si zajistil Tottenham, kterému stačila na hřišti LASK Linec remíza 3:3. Kohouti dvakrát vedli, v 93. minutě ale zařídil dělbu bodů Mamadou Karamoko. Spolu s Tottenhamem jdou z vyrovnané skupiny dál i Antverpy, které si zajistily postup výhrou 3:1 nad Razgradem.

5. kolo základních skupin fotbalové Evropské ligy: Skupina A: Kluž - CSKA Sofia 0:0 ČK: 85. Chipciu (Kluž). AS Řím - Young Boys Bern 3:1 (1:1) Branky: 44. Mayoral, 59. Calafiori, 81. Džeko - 34. Nsame. ČK: 83. Camara (Bern). Skupina B: Arsenal - Rapid Vídeň 4:1 (3:0) Branky: 10. Lacazette, 18. Marí, 44. Nketiah, 66. Smith Rowe - 47. Kitagawa. Molde - Dundalk 3:1 (2:0) Branky: 30. Eikrem, 41. Omoijuanfo, 67. Ellingsen - 90.+4 Flores. Skupina C: Nice - Leverkusen 2:3 (1:2) Branky: 26. Kamara, 47. Ndoye - 22. Diaby, 32. Dragovic, 51. Baumgartlinger. Nice: Benítez - Kamara (72. Racine), Robson Bambu, Daniliuc, Lotomba - Reine-Adelaide, Danilo (67. Thuram), Nsoki - Maolida (29. Ndoye), Gouiri (72. Trouillet), Claude-Maurice. Trenér: Vieira. Leverkusen: Hradecky - L. Bender (46. Tapsoba), Dragovic, Tah, Wendell - Bellarabi, Baumgartlinger, Demirbay (86. Wirtz), Diaby (68. Gedikli) - Schick (46. Bailey), Amiri (67. Turkmen). Trenér: Bosz. Slavia Praha - Beer Ševa 3:0 (2:0) Branky: 31. a 85. Sima, 36. Stanciu. Rozhodčí: Bognar - Buzás, Szert (všichni Maď.). ŽK: Masopust - Bareiro, Keltjens. Bez diváků. Slavia: Kolář - Masopust (81. Provod), Kúdela, Zima, Oscar (61. Bořil) - Holeš - Sima, Ševčík (81. Traoré), Stanciu (64. Lingr), Olayinka - Kuchta (81. Musa). Trenér: Trpišovský. Beer Ševa: Levita - Dadya, Kabha, Taha (81. Gamoun), Cedek, Twito - Sallalich (62. Josefi), Bareiro (46. Madmon), Keltjens, Josué (76. Hatuel) - Varenne (61. Šviro). Trenér: Abukasis. Skupina D: Benfica Lisabon - Lech Poznaň 4:0 (1:0) Branky: 36. Vertonghen, 57. Nuňez, 58. Pizzi, 89. Weigl. Glasgow Rangers - Standard Lutych 3:2 (2:2) Branky: 39. Goldson, 45.+1 Tavernier z pen., 63. Arfield - 6. Lestienne, 41. Čop. Skupina E: Omonia Nikósie - PAOK Soluň 2:1 (1:1) Branky: 9. Kakulis, 84. Gómez z pen. - 39. Tzolis. Granada - PSV Eindhoven 0:1 (0:1) Branka: 38. Malen. Skupina F: Alkmaar - Neapol 1:1 (0:1) Branky: 54. Martins Indi - 6. Mertens. San Sebastian - Rijeka 2:2 (0:1) Branky: 69. Bautista, 79. Monreal - 38. Velkoski, 73. Lončar. Skupina G: AEK Atény - Braga 2:4 (1:3) Branky: 31. Oliveira, 89. Vasilantonopulos - 8. Tormena, 10. Esgaio, 45. Horta, 83. Galeno. Luhansk - Leicester 1:0 (0:0) Branka: 84. Sejjedmanéš. Skupina H: AC Milán - Celtic Glasgow 4:2 (2:2) Branky: 24. Calhanoglu, 26. Castillejo, 50. Hauge, 82. Díaz - 7. Rogic, 14. Édouard. Milán: G. Donnarumma - Dalot, Gabbia, Kjaer (11. Romagnoli), Hernández - Krunič (46. Tonali), Kessie (61. Binnásir) - Castillejo, Calhanoglu (61. Diaz), Hauge - Rebič (83. Colombo). Trenér: Pioli. Celtic: Barkas - Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt - McGregor, Brown (78. Brown) - Christie (86. Klimala), Rogic (67. Ntcham), Frimpong - Édouard. Trenér: Lennon. Lille OSC - Sparta Praha 2:1 (0:0) Branky: 80. a 84. Yilmaz - 71. Krejčí I. Rozhodčí: Estrada - Sobrino, Porras (všichni Šp.). ŽK: Bradarič, André, Botman - Dočkal, Krejčí I, Čelůstka, Krejčí II. ČK: 65. Čelůstka. Bez diváků. Lille: Maignan - Djaló (77. Weah), Fonte, Botman, Bradarič (85. Mandava) - Araújo (68. Ikoné), Xeka, André (85. Soumaré), Bamba - David, Yazici (77. Yilmaz). Trenér: Galtier. Sparta: Nita - Plechatý, Čelůstka, Krejčí II - Vindheim, Dočkal (89. Karabec), Pavelka, Souček (81. Trávník), Krejčí I (89. Minčev) - Juliš (81. Hanousek), Karlsson (46. Plavšič). Trenér: Kotal. Skupina I: Sivasspor - Villarreal 0:1 (0:0) Branka: 75. Chukwueze. Karabach - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:1) Branky: 37. Romero - 22. Cohen z pen. Skupina J: Antverpy - Ludogorec Razgrad 3:1 (1:0) Branky: 20. Hongla, 72. De Laet, 87. Benson - 53. Despodov. ČK: 90.+1 Grigore (Ludogorec). LASK Linec - Tottenham 3:3 (1:1) Branky: 42. Michorl, 84. Eggestein, 90.+3 Karamoko - 45.+2 Bale z pen., 56. Son Hung-min, 87. Alli z pen. Skupina K: Feyenoord Rotterdam - Dinamo Záhřeb 0:2 (0:1) Branky: 45.+5 Petkovič z pen., 53. Majer. CSKA Moskva - Wolfsberg 0:1 (0:1) Branka: 22. Vizinger. Skupina L: Crvena zvezda Bělehrad - Hoffenheim 0:0 CZ: Borjan - Gajič, Pankov, Milunovič, Degenek - N. Petrovič, Sanogo, Kanga (80. Nikolič) - El Fardou Ben (80. Erakovič), Spiridonovič (46. Vukanovič) - Falcinelli (89. Boakye). Trenér: Stankovič. Hoffenheim: Baumann - Skov (89. Sessegnon), Bogarde, Vogt, Nordtveit, John - Geiger (58. Grillitsch), Rudy (72. Kasim) - Gačinovič (72. Baumgartner), Klauss, Dabbur (46. Kramarič). Trenér: Hoeness. Gent - Slovan Liberec 1:2 (0:1) Branky: 59. Jaremčuk - 32. Mara, 55. Kačaraba. Rozhodčí: Monzulová - Ardaševová, Strilecká (všechny Ukr.). ŽK: Mohammadí, Kums, Hanche-Olsen, Bukari, Jaremčuk - Mara, Matoušek, Sadílek, Rabušic. Bez diváků. Gent: Bolat - Hanche-Olsen, Arslanagic, Fortuna - Castro-Montes (57. Kleindienst), Dorsch, Owusu (62. Bezus), Kums, Mohammadí - Bukari - Jaremčuk. Trenér: De Decker. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Jugas, Mikula - Sadílek - Pešek (74. Matoušek), Mara, Beran (67. Hromada), Mosquera - Hilál (85. Rabušic). Trenér: Hoftych.

