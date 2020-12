Oba postupující jsou dál, uznává Pavelka. Teď rychle do derby setřást zklamání

Chvílemi byli pod ohromným tlakem, přesto měli senzační vítězství na dosah. Po dvou slepených inkasovaných gólech v závěru však fotbalisté pražské Sparty mají neúprosnou definitivu. Porážka 1:2 v Lille je kolo před koncem skupiny H odsuzuje k vyřazení z Evropské ligy. „Doufám, že zklamání setřeseme do nedělního derby. Liga pro nás teď zase bude důležitější a derby je derby. Máme dva dny, abychom se dali do kupy. Budeme nachystaní,“ slibuje reprezentant David Pavelka.

Chtěli se rvát o postup až do poslední chvíle. Jenže domácí duel s AC Milán bude pro sparťany příští čtvrtek rozlučkový. Lille a Rossoneri mají jarní play off jisté.

„Po prvních dvou zápasech asi nikdo nečekal, že ještě v Lille budeme bojovat o naději na postup. Dostali jsme těžkou skupinu, nějaké body jsme uhráli, i když teď jsme zklamaní, že nám postup utekl. Herně byly kluby, co postoupily, dál. Síla byla na jejich straně," uznává David Pavelka v rozhovoru pro klubovou televizi.

📺 PAVELKA | „Nehráli jsme svoji hru, byli jsme hodně pod tlakem. A i když šance soupeře přicházely až ve druhé půli, tak by asi naše vítězství nebylo úplně spravedlivé.“



David Pavelka po prohře 1:2 s Lille. #acsparta



➡️ https://t.co/3bWK1bHyVa pic.twitter.com/CrFfNovrup — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 3, 2020

V prvním poločase měl slibnou šanci, ale branku těsně přestřelil. Lille mělo ve všech statistikách výrazně navrch. Sparta přesto o deseti po Čelůstkově vyloučení vstřelila první gól, o který se postaral Ladislav Krejčí mladší. Ještě deset minut před koncem vedla...

Vítězství by nebylo úplně spravedlivé

„Z hlediska vývoje skóre jsme určitě mohli uhrát víc, ale herně to nebylo ono. Já jsem se třeba vůbec nedostal do zápasu a bylo nás takových víc. Nehráli jsme svoji hru, byli jsme hodně pod tlakem. A i když šance soupeře přicházely až ve druhé půli, tak by asi naše vítězství nebylo úplně spravedlivé," hodnotí zkušený reprezentant sebekriticky.

„Dopředu jsme nepředvedli prakticky nic," kaboní se.

Lille stihlo zápas otočit. V závěru se nejspíš projevila únava oslabených sparťanů, prosadili se čerství hráči soupeře.

„Rozhodlo asi obojí, někteří kluci už byli hodně unavení. Ale druhý gól byla naše chyba, špatně jsme vyhodnotili ofsajdovou situaci a nedohráli jsme to. Zaváhali jsme na vteřinku a pak už to člověk nedohoní. Škoda takových nedorazů a chybek, potrestalo nás to," mrzí Pavelku.