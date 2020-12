Škoda, že jsme šli do deseti, lituje Kotal. Chceme být úspěšní v lize, přeje si před derby

Smutný konec příběhu. Když se fotbalisté pražské Sparty i o deseti ujali v Lille vedení, dostali se ve virtuální tabulce před svého soupeře a jejich naděje na postup žila. V oslabení pak ovšem favoritovi neodolali a po porážce 1:2 již kolo před koncem skupiny vědí, že po podzimu v Evropské lize skončí. „Byla škoda, že jsme šli do deseti. Proti tak kvalitnímu mužstvu hrát v deseti bez obdrženého gólu bylo strašně těžké,“ lituje Čelůstkova vyloučení trenér Václav Kotal.

Je rozhodnuto, můžete hodnotit skupinu. Zlomil ji hned první zápas, v němž jste doma prohráli s Lille?

Paradoxně v obou zápasech s Lille jsme hráli v deseti. S tak kvalitním soupeřem je to hrozně složité. V jedenácti mělo Lille převahu, ale že by si vytvářelo tolik šancí jako v Praze, to určitě ne. Myslím si, že jsme utkání celkem zvládali. V deseti už bylo velmi složité.

Jak se může bolestivé vyřazení podepsat v přípravě na nedělní derby?

Samozřejmě jsme zklamaní, protože jsme nakonec po bodu sahali. Musíme ale vyřazení vzít jako realitu a pokračovat dál. V lize chceme být úspěšní a čeká nás utkání o první místo, což je myslím dostatečná motivace pro hráče.

💬 KOTAL | „Škoda, že jsme šli do deseti. Proti tak kvalitnímu mužstvu hrát v deseti bez obdrženého gólu bylo strašně těžké.“ #acsparta



Trenér Sparty Václav Kotal na tiskové konferenci po duelu s Lille.



➡️ https://t.co/NyQPBI7KKJ pic.twitter.com/LD5cQwpAfJ — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 3, 2020

Převládá ve vás zklamání, nebo berete pragmaticky, že Lille bylo lepší a zasloužilo si vyhrát?

Ve fotbale se nehraje na to, kdo byl lepší nebo horší. Hraje se na góly. Nám se ho podařilo v deseti dát, ale paradoxně, jak jsme byli v deseti, oni nasadili další útočníky, a to se ukázalo jako rozhodující. Hlavně Burakova kvalita v útočné fázi. V klidu zakončoval úplně sám.

Proč jste v poločase střídal Karlssona?

Protože o střídání sám požádal. Cítil se unavený. Nezdálo se mi, že by toho v prvním poločase tolik naběhal... Samozřejmě bylo hodně hry bez míče, časté náběhy, protože jsme vycházeli z defenzívy a chtěli hrát přes relativně volnější křídelní prostory. Moc se nám to ale nedařilo. Pohybu do defenzívy bylo hodně.

Jak se vám líbil výkon Krejčího staršího, který po delší době nastoupil v základní sestavě?

Dostává se pomalu do zápasového rytmu. V dalších zápasech ukáže, že bude kvalitním hráčem pro náš tým.

Za týden s AC Milán už o postup nepůjde. Dostanou tedy více šancí mladí hráči?

Nějakou strategii máme, ale teď je před námi derby a budeme ji řešit až po něm. Slavia nás čeká v neděli. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav hráčů, jak zvládneme derby. Pak se uvidí.