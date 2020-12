Teď abych ho na měsíc posadil na lavičku, už ví slávistický kouč, jak zachrání svůj senegalský objev Simu

Pouhých pět tréninků ve Slavii mu stačilo, aby ho trenér Trpišovský nechal dopsat na soupisku pro Evropskou ligu. Teď ví, že udělal terno. Z devatenáctiletého Senegalce Abdallaha Simy se stala během účinkování na evropské pohárové scéně hvězda. A nejen slávistická... „A to si vůbec netroufám říct, kde se jeho vzestup a progres zastaví,“ skládal mu po zápase s izraelskou Beer Ševou (3:0) a postupu do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy poklonu kouč českého mistra.

I s dovětkem, že ho teď bude muset na měsíc posadit na lavičku náhradníků.

„To aby nám tu vydržel až do jara," vysvětloval po partii s izraelským protivníkem, v níž byl Sima hlavním protagonistou.

Abdallah Sima ze Slavie a jeho gólová hlavička na 1:0 proti Hapoelu Beer Ševa.

Vlastimil Vacek, Právo

Nejprve když se po půlhodině katapultoval do vzduchu, a i natahující se ruce hostujícího gólmana Levity se marně snažily dostat se výš.

Tak vysoko, jako byla hlava Simy, ovšem nedosáhly.

"Jordanovský výskok," ustrnul užasle i Trpišovský a hned se mu vybavil slavný americký basketbalista.

Slavii se v Evropské lize střelecky daří. Trenér Jindřich Trpišovský vysvětluje díky čemu

Sport.cz, SK Slavia Praha

Z hlavy devatenáctiletého Simy se zrodil důležitý vedoucí gól Slavie, jenže jen u jednoho hladový a gólů lačný mladý Senegalec nezůstal. Pár minut před koncem sprintoval s Olayinkou z půlky hřiště, počkal si na jeho přihrávku a přidal branku druhou.

Ovšem za přispění teče soupeřova obránce Twita, takže gól byl ex post označen za vlastní a Sima měl trochu pokažený báječný večer.

I tak jsou tři góly na evropské scéně slušnou porcí na hráče, kterého ještě před pár týdny vůbec nikdo neznal.

Abdallah Sima ze Slavie Praha překonává brankáře Beerševy Ohada Levitaa.

Vlastimil Vacek, Právo

„Má neskutečnou formu a potvrzuje, že je momentálně naším nejlepším hráčem," přidával se k chvále a komplimentům Ondřej Kúdela.

„Přitom je pokorný, všeho si nesmírně váží, snaží se neustále učit," připomněl příběh spojený se Simou, kterého Slavia objevila v druholigovém Táborsku, za které přitom nestačil odehrát ani jeden soutěžní zápas.

„Skutečně úžasný příběh, v němž sehrála roli spousta věcí. Covid, řada zranění, stejně jako třeba jeho pracovitost."

„Pomoc mančaftu také. A hlavně party kolem Traorého, Oscara, Olayinky," zmínil Lukáš Masopust legionáře v kádru Slavie, kteří jsou Simovi pochopitelně nejbližší.

„A přitom on mnohdy ani neví, co se kolem něho děje, protože mluví francouzsky a anglicky se teprve učí," upozorňoval trenér i na jazykovou bariéru, se kterou se musí jeho senegalský objev vypořádávat.

I tak Slavii pomohl.

Abdallah Sima ze Slavie Praha a Marwan Kabha z Beer Ševy během utkání základní skupiny Evropské ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Hrozně. Nejen proti Beer Ševě, ale i v dalších zápasech ve skupině, v nichž nám pomohl k postupu," netajil Trpišovský, že ho Sima nepřestává překvapovat.

„Teď konkrétně jordanovským výskokem při prvním gólu. Ale dál už nevím, protože nedovedu říct, co dělá špatně a kde by se měl zlepšovat. Snad by mě mohl překvapit už jen tím, kdyby dal gól ze třiceti metrů levou nohou, protože jedině tam snad má ještě slabinu," ví, že by asi udělal skutečně nejlépe, kdyby ho posadil na lavičku, aby mu ho snad někdo v zimě neodloudil.