Ukázali jsme, že na Evropu máme, cení si Plavšič. Krejčí mu gól nevyhádal

Trpký konec. Kdyby Plavšičův gól v závěru nastavení platil, mohli fotbalisté pražské Sparty hrát o postup až do posledního kola základní části Evropské ligy. Španělský rozhodčí Estrada byl ovšem proti, a tak porážka 1:2 v Lille znamená konec nadějí. „Viděl jsem, že domácí hráč naběhl do svého gólmana. To jsem rozhodčímu i říkal. Měl jiný názor,“ láteří Ladislav Krejčí mladší, jehož jediná trefa na udržení naděje nakonec nestačila.