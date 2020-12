Bomba! V sestavě Evropské ligy Sima a Kačaraba. Však už Simu sledují evropské velkokluby, chlubí se Tvrdík

Kačarabovi k cestě do vybrané společnosti evropských hráčů, mezi nimiž figurují třeba Pablo Marí a Nicolas Pépé z londýnského Arsenalu, Nacho Monreal ze španělského Realu Sociedad, Pizzi z Benfiky Lisabon či třeba Jens Peter Hauge z AC Milán, pomohl také gól, který mu byl naopak přiznán.

V Gentu totiž panovaly dohady, zda po závaru v šestnáctce dotlačil míč v 55. minutě do sítě Hilál, nebo Kačaraba.

Že by přitom sehrála roli protekce ukrajinské sudí, která zápas Gentu s Libercem řídila a připsala gól svému krajanu Kačarabovi?

„Júsuf i Taras, údajní střelci, sedí vedle sebe a ani oni se nebyli schopni dohodnout, kdo z nich gól dal, takže to byla trefa fifty-fifty Kačaraby i Júsufa. Ale jestli ho připsala Kačarabovi, tak je to jeho gól z 51 procent a Júsufa ze 49," usmál se kouč Pavel Hoftych. Teď může být rád, že ono procento pomohlo ukrajinskému legionáři Kačarabovi do sestavy kola UEFA.

Slávistický Sima na tom byl přesně opačně. Po utkání s Beer Ševou u jeho jména figurovaly dva góly, po půlnoci ovšem UEFA zápis o utkání upravila a druhý připsala jako vlastní hostujícímu Twitovi.

„Ted abych ho na měsíc posadil na lavičku, aby nám ve Slavii vydržel do jara," chválil trenér Pražanů Jindřich Trpišovský svůj senegalský objev, který dopisoval na soupisku pro Evropskou ligu po pouhých pěti trénincích Simy s prvním týmem.

„Vůbec si netroufám říct, kde se jeho vzestup zastaví. Progres je u Simy neuvěřitelný, neumím ani odhadnout, kde je jeho výkonnostní strop. Ani neumím říct, co dělá špatně, co neumí nebo kde se musí zlepšit, protože je to komplexní hráč," skládal Simovi komplimenty.

A to ještě netušil, že mladý Senegalec se díky výkonu a gólu objeví v sestavě Evropské ligy.

"Fenomén, který již nyní sledují evropské velkokluby," přidal se ještě v noci k trenérovi na twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.