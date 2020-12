Lekce to byla pro Slavii pořádná. „A ve všem,“ přiznal po čtyřgólovém výprasku v Leverkusenu zklamaně kouč Pražanů Jindřich Trpišovský. „Aby ne, myslel jsem, že budeme domácím rovnocennějším soupeřem. A to ještě musíme přiznat, že Leverkusen nastoupil bez spousty důležitých hráčů. I tak byl úplně někde jinde než my,“ těžko se trenér českého mistra smiřoval s fotbalovou výukou, kterou museli jeho svěřenci v konfrontaci s druhým týmem bundesligy podstoupit.

Že by snad slávisty nakonec až přespříliš uspokojilo vědomí, že mají druhé místo ve skupině C jisté a postup do jarní fáze Evropské ligy garantovaný? Že by je nic nenutilo vydat ze sebe víc a spokojit se se slabým výkonem, který Trpišovský nepopíral?

„To rozhodně ne, šlo přece o prestiž, první místo ve skupině, finance. Byl to důležitý zápas, v němž jsme se chtěli porovnat se špičkovým týmem bundesligy. Motivace byla velká, ale nedokázali jsme ji přenést na hřiště," odmítal podobné úvahy.

Proč tedy nevyšla právě konfrontace, která měla ukázat, jak na tom jeho svěřenci jsou a nakolik jsou schopni konkurovat protivníkům kalibru Leverkusenu? Co bylo příčinou, že Slavia právě v takovéto zkoušce neobstála?

Brankář Slavie Ondřej Kolář během zápasu v Leverkusenu.

Ina Fassbender, ČTK/AP

„Bylo jich víc. Byli jsme mdlí... Mentalitou, běžeckým výkonem, zaostávali jsme v pohybu, startu na míč, dělali jsme spoustu chyb, ztráceli hodně míčů, po nichž jsme se sami unavovali dlouhými sprinty na padesát, šedesát metrů. Scházela nám kvalita. Hlavně první poločas byl hodně slabý, protože po Ševčíkově zranění jsme tahali za kratší konec. Soupeř si vytvářel šance, dal dva góly a další mu neuznali," chrlil ze sebe Trpišovský důvody, proč jeho mužstvo nebylo schopno Bayeru vzdorovat a třeba ho i potrápit, jak si trenér představoval.

"Jsem zklamaný, nebyla jediná věc, ve které bychom soupeře předčili nebo se aspoň vyrovnali."

Trpišovský přidával i důvod další, podle jeho mínění podstatný.

„Nehráli Kúdela s Holešem, záhy musel střídat zraněný Ševčík, což se logicky muselo na naší hře a výkonu projevit, protože vypadla osa týmu. Pak to bylo pochopitelně náročné na organizaci defenzivy. Odrazilo se to ve středu hřiště, kde defenzivní záložník scházel, stejně jako na přetížené obraně. Pod soupeřovým tlakem jsme neudrželi míč, byli jsme pasivní a nedokázali napadat rozehrávku domácích," pokoušel se hned po zápase o analýzu, proč tomu tak bylo.

Leon Bailey z Leverkusenu se raduje z gólu proti Slavii.

Ina Fassbender, Reuters

„Vezměte takového Bořila. Byl nemocný, ze sestavy vypadl a teď dvě obrovské změny, které měl během čtyř dnů zvládnout. V derby hrál na kraji obrany, v Leverkusenu se měl vyrovnat s rolí stopera. Poprvé v životě v tak těžkém zápase, proto je pochopitelné, že se v první půli hledal. Jinou volbu jsme ale neměli. Anebo Masopust... Asi si ještě nikdy nezaběhal tak, jako tentokrát. V první půli na něho hrál rychlý Bailey, ve druhé podobný rychlík Diaby," pustil se Trpišovský i do rozboru hry jednotlivců.

Uklidňovat ho přitom mohlo alespoň vědomí, že i přes výprask bude Slavia přitom, až se bude v pondělí ve švýcarském Nyonu losovat jarní fáze vyřazovacích bojů Evropské ligy.

„Ošidné vybírat si dopředu soupeře, protože těžko se dá odhadovat, v jaké formě v únoru budou. Přál bych si tým, který nám bude typologicky vyhovovat, klub, jenž má jméno, a přitom budeme mít šanci přes něj postoupit. Třeba takový Glasgow Rangers, pokud je to technicky možné," přemítal slavistický kouč.