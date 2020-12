Další fotka do alba sparťanských rarit. Kotal vyměnil celou jedenáctku!

Nejdřív derby se Slavií, pak duel se slavným AC Milán. Dva zápasy nejvyšší priority, řeklo by se. Jelikož však v Evropské lize už fotbalisté Sparty neměli šanci na postup, trenér Václav Kotal poslal s ohledem na nabitý prosincový program proti Rossoneri jedenáct úplně jiných hráčů než v neděli. Fanouškům tak připomněl čtyři roky starou raritu, kdy Zdeněk Ščasný nasadil začátkem května 2016 do semifinále domácího poháru proti Jablonci dorostence a juniory.

Nasazení mladíků se čekalo. Ale v takové míře? Ať fanoušci zkoumali úvodní jedenáctku sebepodrobněji, nenalezli v ní jediného hráče, který by nastoupil v základu i proti Slavii.

„AC Milán měl jistý postup. Měli jsme informace, že bude šetřit klíčové hráče. Tak jsme si řekli, že zápas pojmeme stejně. Mladí nemají herní vytížení. Pokud bychom hráli ještě o postup, uvažovali bychom možná jinak. Vzali jsme utkání jako test. Někteří nás přesvědčili a řekli si o šanci do ligy," vysvětluje trenér Václav Kotal razantní krok.

Jeho chlapci favoritovi podlehli 0:1, i o deseti však v závěru sahali aspoň po bodu.

Vitík, Souček, Polidar, Wiesner, Karabec, Minčev... Mladíci dostali šanci ve velké míře.

Nastoupí někdo z nich v neděli na Slovácku? „Určitě. Pokud budou zdravotně v pořádku, minimálně u dvou jsem přesvědčen, že se do základní sestavy dostanou," avizuje Kotal.

Dorostenci a junioři na plac!

Jeho kolega Zdeněk Ščasný vyřešil v květnu 2016 dilema ohledně sestavy ještě mnohem razantněji.

Sparta tehdy slavně došla do čtvrtfinále Evropské ligy, ovšem za cenu velké marodky. V domácí soutěži jí hrozilo, že neskončí ani druhá za Plzní a v prvním zápase semifinále MOL Cupu prohrála v Jablonci 0:2.

Mužstvo Sparty před utkáním semifinále MOL Cupu s Jabloncem (4. května 2016). Horní řada zleva: Marek Štěch, Jan Záviška, David Březina, Daniel Turyna, Martin Matoušek a Milan Piško. Dolní řada zleva: Daniel Mareček, Michal Sáček, Vojtěch Čmelík, Milan Kadlec a Tomáš Wiesner.

Do domácí odvety tedy Ščasný poslal z kádru áčka pouze brankáře Štěcha, zbytek byli hráči z dorostu do 19 let a juniorky. Letenští prohráli 1:2 a byli vyřazeni, v lize však druhou příčku před Libercem uhájili.

Jen pro zajímavost, z tehdejší mládežnické brigády se později v áčku trvale uchytil jen Sáček. Spolu s ním si oba raritní zápasy zahrál také Wiesner, který proti AC nastoupil za Spartu poprvé od prosince 2018.

Závěr podzimu bude náročný

Na Letné teď každopádně mohou bilancovat vystoupení v Evropské lize.

„Jsem realista. V současné době AC Milán i Lille byli soupeři nad naše síly. Jsem rád, že jsme se dokázali v obou utkáních vypořádat s Celtikem. Může být v krizi, ale mají spoustu cizinců i hráčů v národních mužstvech. Jsem rád, že jsme zvládli alespoň dvě utkání, i druhý zápas v Lille. Alespoň první poločas jsme zvládli v obranné fázi celkem dobře," přemítá Kotal.

„Útočná fáze je proti těmto mužstvům problém. Pro nás je to obrovská zkušenost. Uděláme vše, abychom se i v tomto ročníku ligy dostali do pohárů, a věřím, že by nám další účast zase pomohla dostat se o něco výš," přeje si kouč.

Prvním předpokladem je, aby jeho mužstvo zvládlo zbývající čtyři prosincová kola.

„Mohli jsme ušetřit trojici Pavelka, Čelůstka a Dočkal, což je z pohledu ligy výhoda. Věřím, že uděláme maximum pro zisk co nejvíc bodů, abychom se udrželi na místě, na kterém jsme teď," ujišťuje Kotal.

Sparta je druhá pět bodů za Slavií a o dva před Jabloncem a Olomoucí.