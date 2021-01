Chtějí na Leicester! Dovezte čínskou vakcínu, klidně i Sputnik, vyzývají Tvrdíka fanoušci

Chytají se naděje. I takové, která zřejmě nepřináší možnost reálného řešení. Alespoň prozatím. Přivezte vakcínu z Číny, ať můžeme na Leicester do hlediště, zní výzva od některých fanoušků ze sociálních sítí směrem k Jaroslavu Tvrdíkovi, šéfovi Slavie a manažerovi, který má k čínské realitě blízko. Ten v odpovědi zachovává diplomatický tón, nákup nějaké vakcíny nevylučuje.

Slávisty 18. a 25. února čeká souboj s Leicesterem v Evropské lize. Atraktivní lákadlo. Ale podle všeho bez diváků v hledišti. Těžko se s tím někteří smiřují. „Apeluji na pana Tvrdíka, aby dovezl 25 000 dávek čínské vakcíny CoronaVac, daroval je permanentkářům a my tak mohli na Slavia - Leicester. Konec hlášení," píše na Twitteru jistý Jan, který se označuje za hrdého držitele sezonní slávistické vstupenky.

„Klidně Spustnik," navazuje další příznivec, že by bez okolků použil i u nás zpochybňované ruské očkování. Pokud tedy nevtipkuje jako někteří jiní.

Radi bychom jako klub zaplatili vakcinu pro vsechny permanentkare, kdyby nam ji nekdo z tech vyrobcu, jejichz vakciny se smeji pouzivat v EU, prodal. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 14, 2021

S dovozem a užitím čínské vakcíny to rozhodně není jen tak. I když třeba čerstvé zprávy z Maďarska naznačují, že její nasazení ve střední Evropě nemusí být tak úplně nereálné.

Šéf červenobílých odpovídá diplomaticky. „Rádi bychom jako klub zaplatili vakcínu pro všechny permanentkáře, kdyby nám ji někdo z těch výrobců, jejichž vakcíny se smějí používat v EU, prodal."

Schváleny zatím jsou produkty Pfizer/BioNTech a Moderna. O možnostech zvýhodnění očkovaných jedinců se zatím jen diskutuje. Je ovšem zjevné, že mnohé firmy, a tudíž i kluby budou usilovat o vakcinaci svých lidí, ale je otázkou, jak rychle to bude na pořadu dne a co to vlastně očkovaným přinese v reálném životě.

Zatím je jisté jen to, že Česko při náznaku jakéhokoli rozvolnění opakovaně spolehlivě stoupalo na přední pozice žebříčku podle počtu nakažených, a tedy mezi země ohrožené kolapsem zdravotnických služeb. S diváky v hledištích proto asi hned tak počítat nelze.

O to víc to může mrzet permanentkáře, kteří si zaplatili za celosezonní vstupenku i přesto, že jim muselo být jasné, že na návštěvu fotbalu - i toho na evropské scéně - ji hned tak nepoužijí. Chtěli se ale ztotožnit s klubem v těžkých koronavirových dobách.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský a předseda představenstva klubu z Edenu Jaroslav Tvrdík před utkáním Ligy mistrů s Borussií Dortmund.

Vlastimil Vacek, Právo

Vakcína je v ČR nyní určena pro seniory a skupiny z ´první bojové vlny´, i když tento týden už se dostalo i na kolemjdoucí u jedné z pražských nemocnic. Stalo se tak ovšem jen proto, aby se zdravotnické zařízení vyhnulo likvidaci nepoužitých dávek očkování. Rezervace na očkování pro širší vrstvy občanů se teprve připravuje.