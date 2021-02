UEFA prodloužila termíny na dohrání jednotlivých kol pohárů

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) stanovila nejzazší termíny, do kterých se musí dokončit jednotlivá kola jarní vyřazovací fáze evropských pohárů. Kluby mají k dispozici prodloužené lhůty, pokud by nemohly zápasy kvůli koronavirovým komplikacím odehrát v původním termínu. Osmifinále Ligy mistrů se může dokončit až o půl měsíce později, úvodní kolo play off Evropské ligy pak o týden. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.