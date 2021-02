Přiletí fotbalisté Leicesteru do Edenu s respirátory? Tvrdík usiluje před duelem s Liškami o výjimku

Problém před plánovaným duelem Evropské ligy mezi Slavií a momentálně třetím týmem Premier League vyvolává fakt, že Anglie je spoustou evropských zemí označována za rizikové teritorium, odkud se nová mutace koronaviru šíří po Evropě. Česká republika mezi tyto země patří také, proto všichni návštěvníci z Ostrovů musí po překročení českých hranic na pět dnů do povinné karantény.

Výjimkou nejsou ani profesionální sportovci, a to bez ohledu na to, zda se jedná o sportovce české, nebo zahraniční.

Pro fotbalisty Leicesteru by se ovšem jednalo o neřešitelný problém. V sobotu 13. února odpoledne hrají Lišky ligový zápas s Liverpoolem, pět dnů poté mají nastoupit v Edenu.

Verime, ze domaci zapas s Leicester City FC odehrajeme v Edenu. Navrzena vyjimka pro hostujici klub predpoklada PCR test po priletu do CR, izolace do jeho vysledku, pohyb v CR vyhradne v miste oddeleneho ubytovani a miste zapasu a pouzivani respiratoru FFP2 po dobu pobytu v CR. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 8, 2021

„Navržená výjimka pro hostující klub předpokládá PCR test po příletu do ČR, izolaci do jeho výsledku, pohyb v ČR výhradně v místě odděleného ubytování a místě zápasu a používání respirátoru FFP2 po dobu pobytu v ČR," uvedl na Twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík řešení, které mistrovský klub navrhuje.

Bude ovšem záležet na ministerstvu zdravotnictví, zda bude tuto výjimku akceptovat. Na podzim souhlasilo, aby tři české kluby - tedy Liberec, Slavia a Sparta - navzdory platným hygienickým opatřením a tehdejším omezením mohly domácí zápasy skupinové fáze Evropské ligy uspořádat.

I kanonýr Jamie Vardy by se mohl v dresu Leicesteru v Edenu objevit. Po operaci kýly se vrátí do sestavy Lišek dřív, než se předpokládalo.

V sousedním Německu ovšem výjimku od policie, která má podobné záležitosti v kompetenci, nedostalo ani Lipsko pro osmifinále Ligy mistrů s Liverpoolem, ani Hoffenheim, jenž se má utkat v Evropské lize s norským Molde. Proto musel být zápas přesunut do španělského Villarrealu.

UEFA je v případě ohrožených zápasů nekompromisní.

„Pokud by omezení platná v dané zemi mohla vést k neuskutečnění zápasu, může domácí klub navrhnout alternativní konání akce, které může být v neutrální zemi. Pokud tak neučiní a není možné hrát na jiném místě nebo v jiném termínu, prohrává domácí klub kontumačně 0:3," praví se v aktualizovaných předpisech pro vyřazovací část pohárů. Možná je varianta se změnou pořadatelství, a tudíž sledem zápasů, stejně jako v krajním případě i varianta, že by se hrálo jen jedno utkání. Vše ale musí odsouhlasit UEFA.

Odveta na Ostrovech nese stejné úskalí pro Slavii. Pokud budou i po 25. únoru současná opatření stále v platnosti, bude muset celá výprava Pražanů po návratu z Anglie do pětidenní izolace. Znamená to, že utkání 21. ligového kola nejvyšší domácí soutěže mezi Slováckem a Slavií plánované na 28. února by muselo být odloženo.

Slavia predpoklada, ze po navratu do CR bude podlehat karantennimu opatreni v delce 5 dnu a pocita s izolaci vsech clenu vedeni a realizacniho tymu, kteri se zucastni odvetneho zapasu ve VB. Z nich celkem 34 osob prodelalo Covid v poslednich 90 dnech. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 8, 2021

"Slavia předpokládá, že po návratu do ČR bude podléhat karanténnímu opatření v délce pěti dnů a počítá s izolací všech členů vedení a realizačního týmu, kteří se zúčastní odvetného zápasu v Británii," uvedl Tvrdík. Doplnil, že 34 osob z nich v posledních 90 dnech prodělalo covid-19.