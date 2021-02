Kuchta před Leicesterem: Jednou bych chtěl hrát jako Vardy. Trpišovský: Drž linii a třeba budeš

Dvě trefy do pardubické sítě a rázem je tam, kde jeho slávistický spoluhráč Sima a sparťanský snajpr Juliš. Na střeleckém výsluní. S jedenácti góly na první příčce v žebříčku ligových kanonýrů. „Branky dávám a formu mám díky spoluhráčům. I proti Pardubicím mi předkládali přihrávky jako na zlatém podnose,“ nedělal Jan Kuchta žádnou vědu ze střelecké formy, do níž se na jaře dostal, natož pak z gólů, které střílí.

Fotbalista Slavie Jan Kuchta slaví poté, co vstřelil gól do pardubické sítě.

Zklamaný Abdallah Sima ze Slavie poté, co jeho gól v utkání s Pardubicemi neplatil.

Na jaře jich dal už devět, takže i proto se po sobotním duelu s Pardubicemi, v jejichž dresu mimochodem jako kluk s fotbalem začínal, dotáhl ve střeleckém žebříčku na Juliše a Simu.

„Ale vždyť já pouze dobře stál a ty míče jen dorážel, což mi nedělá problém," upozorňoval slávistický útočník jak na chybu pardubické obrany před první trefou, tak na skvostnou přihrávku Provoda před druhým gólem. „Měl by proto patřit Lukášovi," přidával.

Fotbalisté Slavie Praha Lukáš Provod a Jan Kuchta oslavují druhý gól během utkání proti Pardubicím.

Vlastimil Vacek, Právo

Nepatří, připsal si ho na konto Kuchta, kterého teď má v merku pochopitelně i reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý. „I to jsme Kuchtičovi říkali, když jsme ho přiváděli z Liberce. A to se spousta lidí divila, proč děláme právě takového hráče," připomínal slávistický kouč, že v Kuchtovi viděl poklad už loni v létě.

„Už v Evropské lize dokazoval, že je hráčem pro evropský styl fotbalu, který mu paradoxně svědčí ještě víc než český. Tedy je a bude jím tehdy, když bude mít hlavu nastavenou jako teď a fotbal bude v jeho životě číslem jedna," připomínal Jindřich Trpišovský, že s momentální jedničkou slávistického útoku to nebylo vždycky snadné.

„Pavel Hoftych ho ale v Liberci srovnal a nastavil na cestu, kterou jsme ve Slavii převzali. Teď ovšem jde o to, abychom ho v této linii udrželi. On totiž umí udělat krok vedle a pak je všechno jinak," ví o čtyřiadvacetiletém Kuchtovi své.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský, Jan Kuchta a Abdallah Sima během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Teď ho ovšem v linii drží. Svědčí o tom i devět jarních gólů, které Kuchta v šesti zápasech nastřílel. „Je to pro něho odměna za práci, kterou dělá. Za aktivitu, pracovitost, výběr místa, které si dovede najít," glosuje Kuchtovu přihlášku do souboje o krále střelců Trpišovský. Pochopitelně je sám zvědavý na to, v jakém světle se představí jeho svěřenec ve čtvrtek při pohárové konfrontaci s Leicesterem.

„To bude úplně jiná dimenze, protože až Leicester nás pořádně prověří," uvědomuje si Kuchta, že duel s momentálně druhým týmem anglické Premier League bude z úplně jiné zápasové sorty než domácí ligová utkání.

Fotbalisté Slavie Praha Lukáš Provod a Jan Kuchta oslavují gól v utkání s FK Pardubice.

Vlastimil Vacek, Právo

Zvlášť, když do se do sestavy Lišek po operaci kýly už zase vrátil Jamie Vardy... „Chtěl bych hrát podobně jako on, jenže Vardy je úplně někde jinde než já. Je prostě skvělý, ale ve čtvrtek si budeme muset dávat pozor nejen na něho, ale na všechny hráče Leicesteru, protože chceme uhrát výsledek dávající nám naději pro odvetu," netají Kuchta, jak moc je na čtvrteční zápas Evropské ligy natěšený.