Slavia po odvetě na Ostrovech do izolace nemusí. V nouzovém stavu platí i pro ni výjimka

Úleva. A pro fotbalovou Slavii obrovská a hned dvojnásobná k tomu. Nejenže získala od ministerstva zdravotnictví výjimku, takže čtvrteční zápas vyřazovací fáze Evropské ligy s anglickým Leicesterem může hrát v Edenu, ale po odvetě na Ostrovech nebude muset do pětidenní izolace, se kterou fotbalisté mistrovského celku počítali a byli s ní smířeni.

I proto první muž Slavie Jaroslav Tvrdík na twitteru okamžitě oznámil, že jeho týmu se po odvetném duelu 25. února v Leicesteru nebude komplikovat život ani program. V tuzemsku sice od nedělní půlnoci nouzový stav pokračuje, vláda však rozhodla o výjimce pro profesionální sportovce a reprezentanty vracející se domů z rizikových zemí. Právě Anglie vzhledem k tamní mutaci koronaviru patří mezi riziková teritoria.

Pro výpravu Slavie by to znamenalo pětidenní izolaci bez ohledu na výsledky koronavirových testů, a tudíž i odklad utkání 21. ligového kola v Uherském Hradiště proti Slovácku. Už tak nabitý jarní program by se tudíž svěřencům trenéra Trpišovského ještě víc nakumuloval.

Usneseni vlady o prodlouzeni nouzoveho stavu rozhodlo o vyjimce z omezeni pri vstupu do CR pro profesionalni sportovce a reprezentanty (izolace jen do vysledku PCR testu). Slavia tak po navratu z VB nemusi do 5-denni izolace a ligovy zapas na Slovacku odehraje v nedeli 28/2/2021. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 15, 2021

Vládní výjimka, kterou vstoupila pro reprezentanty a vůbec profesionální sportovce v platnost, počítá s izolací jen do chvíle, dokud nebudou známé výsledky testů na Covid-19.

„Slavia tak po návratu z VB nemusí do 5-denní izolace a ligový zápas na Slovácku odehraje v neděli 28/2/2021," kvituje Tvrdík.