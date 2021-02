Pět fotbalistů Rangers bylo vyřazeno z týmu za účast na večírku

Proti hygienickým pravidlům se provinili záložník Bongani Zungu, obránci Nathan Patterson a Calvin Bassey, útočník Dapo Mebude a brankář Brian Kinnear. Trenér Rangers Steven Gerrard uvedl, že ho chování jeho svěřenců zklamalo.

"Budeme to řešit interně a hráči dostanou pokutu. Byli vyřazeni z týmu na dobu, co budou v izolaci, a až to bude možné, promluvím si s každým z nich tváří v tvář," řekl Gerrard klubové televizi den před zápasem Evropské ligy proti Antverpám. "Osobně se tím cítím zklamaný, ale snažím se jít dál a připravit tým na velký zápas proti Antverpám," dodal bývalý dlouholetý kapitán Liverpoolu.