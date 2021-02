Po Leicesteru sečteme stav a uvidíme, nechce kouč Slavie přemýšlet na tím, co bude za týden

„Někdy hrajete špatně a vyhrajete, jindy se to sejde tak, že je soupeř produktivní. S Brnem jsme dostali gól z poslední akce v poslední minutě, v Příbrami si dali dva vlastní góly, v Teplicích měli domácí jednu šanci a proměnili ji. Jestliže měly zmiňované zápasy něco společného, pak produktivitu soupeře," vysvětloval slávistický kouč bodové ztráty svého týmu, po nichž by mohla domácí soutěže dostat nový nádech zajímavosti.

Zvlášť při programu, který má Slavia před sebou, zejména na terénech, na nichž se teď liga hraje a který jejímu technickému, a hlavně kombinačnímu fotbalu nevyhovuje. Jestliže si kouč Leicesteru Brendan Rodgers stýskající si po čtvrtečním duelu Evropské ligy na kvalitu trávníku v pražském Edenu pustí video z ligového zápasu Slavie v Teplicích, bude se asi moc a moc divit, na čem se také dá hrát fotbal.

Zleva Jakub Mareš z Teplic a brankář Slavie Ondřej Kolář.

Ondřej Hájek, ČTK

„Pravdou je, že terén vyhovoval spíše nám," potvrzoval ostatně i střelec teplického gólu Jakub Mareš, že Severočeši mohli předem kalkulovat s tím, že stav hřiště rozdíly ve fotbalových kvalitách obou celků eliminuje, ne-li dokonce setře.

„Navíc bahno, na kterém se teď hraje, bere hráčům mnohem víc sil než trávníky v létě. Terény jsou nyní strašně náročné a kluzké, takže při podklouznutí hrozně trpí třísla. Proto různá zranění a polozranění... Proto i preventivní změny v sestavě, protože třeba za Provoda momentálně nemáme alternativu. I tak jsme museli my, stejně jako domácí dvakrát nuceně střídat. Na dobrých trávnících jsme hráče tolik netočili," vysvětloval Trpišovský sedm změn, které v porovnání se čtvrtečním zápasem Evropské ligy udělal v sestavě.

Leicester hrající v Birminghamu plus minus ve stejném čase jako Slavia v Teplicích provedl ve složení mužstva pouze dvě a Aston Villu porazil. „Nejde jen o poslední dva zápasy, v potaz se musí brát víc věcí. Třeba to, co mají hráči za sebou. Nechci hodnotit Leicester, ale Vardy měl před nedávnem delší pauzu a Maddison také nehraje každé utkání," nemyslí kouč mistrovského celku, že by jen absence hráčů, kteří jsou pro Slavii na jaře klíčoví, byla příčinou bodové ztráty na teplických Stínadlech.

„Potřebovali jsme, aby se rozehrál Masopust, chtěli jsme dát příležitost dalším klukům, kteří vypadají na tréninku dobře. Třeba Beranovi, o němž jsme mysleli, že se bude na těžkém terénu dobře pohybovat. Ostatně, bylo vidět, že Hromada, Deli či Bah, jsou na tom lépe, protože na jaře zatím neodehráli tolik zápasů, jako třeba Kúdela, Bořil či střídající Kuchta, Stanciu či Provod, jejichž pohyb nebyl optimální," argumentoval Trpišovský, že nastávající odveta v Leicesteru je sice pro Slavii hrozně důležitá, ale rozhodně neodsunula ligové střetnutí v Teplicích někam na úplně na vedlejší kolej.

„Pro nás je teď každý zápas důležitý. Ten čtvrteční v Leicesteru, stejně jako nedělní na Slovácku, které hraje výborně a na jehož hřišti jsme naposledy prohráli," připomínal porážku 0:2, která jeho Slavii nastartovala k šňůře 32 zápasů bez prohry.

„Čekají nás během týdne tři venkovní zápasy a přistupujeme k nim tak, abychom je zvládli. Ve čtvrtek i v neděli. V Leicesteru budou hrát ti nejlepší hráči, které máme k dispozici, pak sečteme stav a uvidíme, co bude dál," nechce se nechat slávistický kouč zabývat, natož pak iritovat tím, že navzdory širokému hráčskému kádru jeho tým už podruhé po sobě na venkovním hřišti přišel o body a jeho náskok na druhou Spartu se zase ztenčil.