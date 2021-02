Velký den pro Slavii! Leicester? Bezgólový výsledek bránit nebudeme, říká Trpišovský

Před dvěma lety opouštěla fotbalová Slavia Britské ostrovy s poklonou. A náramnou, protože ve čtvrtfinále Evropské ligy sehrála na londýnském Stamford Bridge výtečnou partii a Chelsea pořádně vystrašila. „Jenže to už jsou dva roky a z týmu, který tehdy nastoupil proti Chelsea, se v základní sestavě na Leicester objeví maximálně tři čtyři hráči,“ připomínal kouč Pražanů Jindřich Trpišovský před dnešní konfrontací s Liškami, jakou obměnou kádr jeho týmu za tu dobu prošel.

Reminisce na Stamford Bridge mají samozřejmě slávisté pořád před očima, i komplimenty jim zní v uších. Trpišovskému, stejně jako Bořilovi, Kolářovi, Kúdelovi, Delimu, Masopustovi, Traorému i Olayinkovi, což jsou všichni pamětníci partie, v níž Chelsea vedla už po sedmnácti minutách 3:0, aby nakonec brala hubenou výhru 4:3.

Trénink fotbalistů Leicesteru před odvetou se Slavií

Leicester City

Hotová přestřelka, která se v dnešním večeru v Leicesteru nejspíš opakovat nebude. Momentálně druhý celek Premier League po prvním bezbrankovém duelu v Praze ví o Slavii své, český mistr je po pohárových toulkách Evropou také poučenější a zkušenější. A nic na tom nemění obměna kádru, k níž během dvou let v Edenu došlo.

„Pravdou je, že náš styl fotbalu se nemění a je pořád stejný. I v Leicesteru se budeme pokoušet o stejný, jak v prvním zápase v Praze a ve dvou utkáních s Chelsea před dvěma lety," přitakává kouč Slavie.

Pochopitelně že ani on neočekává ve večerním duelu na trávníku King Power Stadium podobně zběsilou přestřelku, jako v dubnu před dvěma lety v Londýně.

„Bude to hodně o prvním gólu, protože v podobných zápasech vždy představuje velký bonus pro tým, který ho vstřelí. Bude to totiž voda na mlýn mužstva, které ho vstřelí. Soupeř bude nucen vzhledem k bezbrankové remíze v prvním utkání a pohárové matematice hru otevřít, takže týmu ve vedení s budou otvírat volné prostory k protiútokům. A oba celky k nim mají patřičně rychlé hráče," předkládá Trpišovský představu, jak se bude utkání vyvíjet i v jakém složení domácí při absenci zraněného Maddisona nejspíše nastoupí.

„Ani Leicester, v jehož sestavě se podle mého objeví vpravo Castagne a Pereira, se totiž i přes svou sílu a kvalitu nepožene dopředu. Začne se oboustranně opatrně, my ale potřebujeme hrát svou hru, útočit a vstřelit branku. Otázkou samozřejmě je, zda podáme takový výkon, abychom se nedostali pod tlak domácích a jak se vypořádáme s rychlým hřištěm," rozvíjí vizi o odvetě, která na jeho svěřence čeká.

Slavia se chystá na Leicester.

SK Slavia Praha - Martin Malý

Že by ale dospěla stejně jako v Praze k bezbrankové remíze a o postupujícím rozhodoval penaltový rozstřel, s ním nepočítá. A ani si to nepřeje. „Vždyť my jsme penalty vůbec netrénovali," přiznává kouč Slavie, že na podobnou variantu jeho tým nachystaný není.

„Pro nás ani není cestou ubránit bezgólový výsledek. Bez branek skončilo málokteré naše utkání, takřka pokaždé nějaká padne. Proto se i v Leciesteru potřebujeme dostávat do šancí a nějaký gól vstřelit," říká Trpišovský.