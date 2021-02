Glasgow Rangers s legendou! Trenér Slavie dostal v letadle vysněného soupeře

Hodiny splněných přání. Dva skvělé dárky k narozeninám po sobě.

„Já si znovu přeji Rangers, budu se toho držet... Nebo někoho z Ostrovů, co na nich zažíváme, je úžasné," konstatoval trenér Jindřich Trpišovský po postupu přes Leicester.

🏆 | V osmifinále Evropské ligy nás čeká Glasgow Rangers! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



První zápas je na programu 11. března v Edenu, odveta se odehraje 18. března ve Skotsku. 🙌



Co na los říkáte? 🤔 #UELdraw

A stalo se! Sešívaní byli v době ceremoniálu v letadle při návratu do Prahy. Los v Nyonu vzal do rukou švýcarský internacionál Hakan Yakin. A Trpišovského přání splnil.

Máme Slavii! Steven Gerrard, slavný kouč Glasgow Rangers.

Fotbalisté pražské Slavie si v osmifinále Evropské ligy zahrají s lídrem skotské nejvyšší soutěže Glasgow Rangers. Český šampion začne dvojzápas 11. března doma stejně jako v předchozím kole proti Leicesteru, venkovní odveta je na programu o týden později.

„Z losu jsem nadšený a spokojený. Trénuje je bývalý skvělý hráč a skvělý trenér, navíc mají krásný stadion. Ve Skotsku jsme ještě nebyli, takže jsem maximálně spokojený," hodnotí los osmifinále Jindřich Trpišovský ještě přímo na palubě letadla.

Na lavičce legenda Liverpoolu

Trenérem Rangers je bývalý dlouholetý kapitán a legenda Liverpoolu Steven Gerrard, pod kterým v letošní sezoně Jezdci zatím ani jednou neprohráli.

Je to sportovní zázrak, říká o postupu Slavie Jindřich Trpišovský. Teď by se rád podíval na Old Trafford

V základní skupině Evropské ligy Rangers v šesti zápasech neprohráli, získali celkem čtyři vítězství a do jarní části postoupili z prvního místa s dvoubodovým náskokem na lisabonskou Benfiku. V prvním kole vyřazovací části přidělil los glasgowskému celku belgické Antverpy, které Rangers dvakrát porazili s celkovým rekordním skóre 9:5.

Hlavní hvězdou skotského týmu je kolumbijský útočník Alfredo Morelos, k dalším oporám patří kapitán a lídr defenzivy Connor Goldson nebo pravý obránce James Tavernier, který v letošní sezoně nastřílel už 17 branek, u dalších 15 pak asistoval.

Červenobílí hrají v pohárech jarní část podruhé za poslední tři sezony, ale zároveň teprve podruhé od ročníku 2007/08. Pohárovým maximem posledního českého zástupce v soutěži je účast v semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Přesně za tři měsíce se má hrát finále Evropské ligy v Gdaňsku.

Los osmifinále fotbalové Evropské ligy: Slavia Praha - Glasgow Rangers Ajax Amsterodam - Young Boys Bern Dynamo Kyjev - Villarreal AS Řím - Šachtar Doněck Olympiakos Pireus - Arsenal Dinamo Záhřeb - Tottenham Manchester United - AC Milán Granada - Molde První zápasy 11. března, odvety 18. března