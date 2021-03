Po podzimním hledání Stanciu už zase potvrzuje, co pro Slavii znamená. Nádherný týden, přiznával

Potřetí během dosavadního působení na české ligové scéně se mu povedlo, aby se v jednom zápase zapsal hned dvakrát mezi střelce. „Jsem rád, že jsem pomohl týmu, i když upřímně řečeno mi je jedno, zda dám gól, či nikoli. Hlavní je, když vyhráváme. A my jsme nad třetím týmem tabulky zvítězili,“ vypadlo po nedělním ostře sledovaném duelu na hřišti Slovácka z rumunského legionáře ve slávistických službách Nicolae Stanciua.

„Celý on. Dva góly by ho netěšily, kdybychom neměli tři body. Úspěch mužstva pro něho znamená víc než body do individuálních statistik," mohl jen opakovat kouč Pražanů Jindřich Trpišovský svůj pohled na Stanciua.

Po explozi emocí, kterou o poločase nedělního utkání odnesly na stadionu v Uherském Hradišti dveře slávistické kabiny, jež prokopl, už zklidněný a spokojený, že se jeho týmu podařilo skóre otočit.

Právě zásluhou Stanciua a dvou gólů, které Slovácku dal. V prvním poločase srovnal stav z penalty, v druhém skóroval přesně kalibrovaným projektilem z trestného kopu.

Dvougólové zápasy Stanciua v české lize 17. 3. 2018 Sparta - Slavia 3:3 Branky: Stanciu 2, Souček vlastní - Stoch, Deli, Škoda 22.9. 2018 Sparta - Liberec 4:1 Branky: Stanciu 2, Tetteh 2 - Potočný 28. 2. 2021 Slovácko - Slavia 2:3 Branky: Sadílek, Kadlec - Stanciu 2, Lingr

„Bylo to i o osobnostech. Nicova trefa z trestného kopu představovala klíčový zlom ve vývoji střetnutí," cenil si slávistický trenér, že v tolik důležitém duelu se stal Stanciu rozdílovým hráčem, který pomohl zahnat ligovou můru představovanou Slováckem.

Právě na jeho hřišti totiž přesně před rokem prohrála Slavia naposledy.

Hráči Slavie se radují z gólu, Nicolae Stanciu (uprostřed) se v utkání proti Slovácku trefil hned dvakrát.

Dalibor Glück, ČTK

„Zase to byl těžký zápas. Slovácko má velice silný tým, hraje dobrý fotbal, jeho hráči se rvou o každý míč," netajil rumunský legionář, že pro obhájce titulu šlo zase o náročnou partii. Zvláště po týdnu vrcholícím čtvrteční pohárovou konfrontací v Leicesteru, cestováním a hned v neděli utkáním v Uherském Hradišti, k němuž Pražané vyrukovali až na dvě korektury ve stejné sestavě, v jaké hráli na Ostrovech.

„Náročný, ale vyplněný skvělými výsledky. Vyřadit Leicester a tři dny nato po boji uspět i na Slovácku a získat tři body proti tak těžkému soupeři, to je něco neuvěřitelného," pochvaloval si Stanciu, jemuž po podzimním hledání sama sebe patří už zase neodmyslitelně místo v základní slávistické sestavě.

„Vyhovuje mu, že při současném složení týmu se pozornost soupeřů nesoustřeďuje jen na něho, takže má víc prostoru a volnosti," kvituje jarní výkony svého svěřence Trpišovský.

„Nebylo to pro mě na podzim lehké. Hodně jsem cestoval za národním týmem a pak s ním, neustále jsme byli zavření v hotelu, nakonec jsme se s rumunskou reprezentací na EURO nedostali, což mě hodně naštvalo. Teď se snažím na každém tréninku přesvědčit kouče, že jsem připravený a schopný odehrát všechny zápasy," vysvětloval Stanciu návrat k výkonům, pro které ho Slavia kupovala a jež od něho jako rozdílového hráče očekává.

Třeba ve chvíli, kdy potřebuje dát na evropské pohárové scéně tolik důležitý první gól, a on tudíž naservíruje Provodovi přihrávku, kterou prostě nelze neproměnit.

Což se stalo ve čtvrtek v Leicesteru v zápase Evropské ligy.

Třeba v momentě, kdy Slavia prohrává, hraje mizerně a hledá se exekutor nařízené penalty.

Což se stalo v neděli v Uherském Hradišti v duelu nejvyšší domácí soutěže.

„Věděl jsem, že jsem ji naposledy v Evropské lize proti Leverkusenu neproměnil, ale teď jsem na ni jít chtěl. Zvlášť když nebyl na hřišti Kúdela, který jinak penalty kope. Bylo mi přitom jasné, že ji musím proměnit, protože šlo o velice důležitý moment," vykládal Stanciu pro klubový web, že se nerozpakoval vzít odpovědnost na sebe.

Nezaváhal, z pokutového kopu dal první gól, po přestávce připojil z trestného kopu druhý, aby devět minut před koncem střídající Lingr obrat dovršil.

I proto se série mistrovské Slavie bez prohry natáhla na 33 zápasů.

„To parta v kabině a trenéři mi pomáhají v mých výkonech a já se zase snažím co nejvíc pomoct týmu. Někdy tím, že dám gól, jindy na něj přihraji. Pro vítězství ale udělám cokoli. To proto, že ve Slavii jsme jako jedna velká rodina a v kabině máme skvělou partu," ujišťuje Stanciu, že angažmá ve Slavii pro něho znamená splněný sen.