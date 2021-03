Skvělý kousek, vyřadit Leicester, oceňuje legenda Slavii. Své Jezdce na ni ale připraví

Chystá se velká bitva sebevědomých. Český fotbal se konfrontuje se skotským v poslední době velmi často. A střet suverénních lídrů svých ligových soutěží bude rovněž předzvěstí velké bitvy, k níž dojde v základní skupině o rok odloženého mistrovství Evropy. „Šance postoupit do čtvrtfinále je pro nás opravdu vzrušující,“ těší se trenér Glasgow Rangers Steven Gerrard na osmifinále Evropské ligy proti pražské Slavii.

Dobře vědí, koho mají před sebou. Podle bývalého kapitána Liverpoolu budou suverénní lídři skotské ligy na sebevědomé české mistry a nečekané přemožitele Leicesteru připraveni.

„Že Slavia v minulém kole vyřadila Leicester, je pro ně skvělý kousek, protože samotný Leicester si vede hodně dobře. Do zápasu s námi půjdou se sebevědomím a je to tak správně, ale my budeme připraveni," ujistil Steven Gerrard na tiskové konferenci před středečním ligovým duelem na hřišti Livingstonu.

Rangers příští čtvrtek rozehrají osmifinále EL v pražském Edenu, další týden 18. března slávisty přivítají v Ibrox Parku. „Na dva zápasy se Slavií se hodně těšíme, podle mě to budou velmi atraktivní souboje. Ať lepší tým zvítězí a postoupí do čtvrtfinále," libuje si čtyřicetiletý někdejší anglický reprezentant.

Jeho protějšek Jindřich Trpišovský si Jezdce jako soupeře dokonce vysnil.

„Jsem samozřejmě nadšený. Skotský klub, Rangers, trenér Gerrard, Ibrox Stadium, obrovská historie. Přál jsem si je dlouhodobě, protože jsme ve Skotsku ještě nebyli. Se Skoty je to zajímavý zápas. Vzhledem k tomu, jaké týmy tam byly, tak musíme být s losem hodně spokojení," poukazuje kouč sešívaných.

Oba jsou na vzrušující cestě

„Velice zajímavý los pro nás i Slavii. Myslím, že oba týmy jsou z vlastního pohledu na vzrušující cestě, během níž podaly dobré výkony proti kvalitním soupeřům," souhlasí Gerrard, jehož svěřenci ještě v aktuálním ročníku Evropské ligy neprohráli a v úvodním vyřazovacím kole porazili Antverpy 4:3 venku a 5:2 doma.

Rozjetí Rangers mají na dosah první mistrovský titul od sezony 2010/11. Tři kola před koncem základní části skotské ligy vedou tabulku s luxusním náskokem 15 bodů před úhlavním rivalem Celtikem, navíc odehráli o jeden zápas méně než šampioni z posledních devíti ročníků.

„Musíme zůstat koncentrovaní, protože nic není hotovo a ničeho jsme nedosáhli. Chceme se co nejrychleji dostat přes cílovou čáru a jedinou cestou, jak to dokázat, je respektovat Livingston," žádá bývalý špičkový záložník Gerrard.