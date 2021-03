Doma je favoritem Slavia, na postup ale Rangers

Fotbalisté pražské Slavie se v úvodním duelu osmifinále Evropské ligy ve čtvrtek večer v Edenu střetnou s Glasgow Rangers. Zápasy se skotskými týmy jsou velice populární a českým klubům se proti ostrovanům dlouhodobě daří. Sešívaní jsou na domácí scéně bezkonkurenční, to samé platí o Rangers, kteří ve skotské lize oslavili titul s nevídaným předstihem. Šance jsou vyrovnané. Lehkým favoritem je na domácí půdě podle bookmakerů Slavia v kurzu 2,45:1, na remízu je vypsán kurz 3,35:1 a na výhru hostů 3,00:1.

Slavia přešla překvapivě v Evropské lize v úvodním vyřazovacím kole přes Leicester, elitní klub Premier League. Obecně se očekávalo, že takový tým bude pro ni strop. Teď proti sešívaným stojí pocitově jistě přijatelnější soupeř, skotský Rangers FC.

Slavia bude doma v prvním zápase favoritem. „Mimo Ostrovy jsou místní kluby poloviční, na to se dá vsadit. Slavia doma potřebuje zvítězit. Pokud by skotští fotbalisté uhráli v Praze přijatelný výsledek, doma to zblázní, i bez 50 tisíc diváků na slavném Ibrox Stadium," tuší Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Slavia je pro nás výzva. Co dál řekl trenér Rangers Steven Gerrard o sešívaných?

Rangers FC

Jako jezdci apokalypsy vykonávající poslední soud nad každým soupeřem, tak by se dala charakterizovat cesta Glasgow Rangers letošním ročníkem domácí soutěže. Titul šest kol před koncem, 32 zápasů bez porážky, aktuální skóre 77:9, 20 bodů náskok před druhým Celtikem. A k tomu v Evropské lize kromě jiného třeba těžko uvěřitelná dvojzápasová přestřelka s Antverpami 9:5. Navzdory těmto ohromujícím statistikám čeští sázkaři v úvodním duelu věří Slavii, na kterou jde 70 % vkladů, na remízu připadá 10 % náběrů, na hosty pak vychází 20 %.

Gerrard stroj skvěle vyladil

„Letošní sezona Rangers vychází fantasticky, díky jistotě titulu se nyní už mohou plně soustředit na Evropskou ligu. Skotové spoléhají na rozestavení 4-3-3, které do funkčního stroje skvěle vyladil trenér Steven Gerrard. Tým je postavený kolem kolumbijského útočníka Alfreda Morelose, který má ale při vypjatých situacích problém s emocemi, což může Slavia využít. Do karet jí hraje i pravděpodobná absence nejlepšího střelce Rangers obránce Jamese Taverniera," přemítá Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Dá se očekávat, že doma bude český mistr vycházet ze zabezpečené obrany. „Také proto hodně fanoušků sází, že Rangers nevstřelí ani jednu branku v kurzu 2,95. Bookmakeři ovšem naznačují, že utkání bude nejspíš daleko vyrovnanější, než si fanoušci Slavie připouštějí," uvádí Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Jindřich Trpišovský se těší na setkání s Gerrardem a vzpomíná na finále Ligy mistrů 2005

Sport.cz, SK Slavia Praha

V kurzech na postup dávají bookmakeři o něco větší šance Rangers. „Často se v Čechách mezi fanoušky diskutuje o úrovni skotské ligy, kde Rangers celkem bez problémů letos vládnou a stali se mistry. Ale tým si zvykl vyhrávat nejen v domácí lize," upozorňuje Urbanec na velmi působivé statistiky.

Pětice hráčů v ohrožení

„Kilmarnock nebo Ross County ze skotské ligy určitě nemají kvality Slavie, jenže Rangers v Evropské lize dvakrát remizovali s Benfikou, porazili turecký Galatasaray a přešli s jistotou přes silné belgické kluby St. Lutych a Royal Antverpy," varuje Urbanec. A teď posíleni ziskem titulu vrhnou všechny síly do zápasů se Slavií.

„Oba týmy hrají ofenzivně, hosté se nicméně nechávají strhnout a vzadu pak nechávají pootevřeno, což bude šance pro Simu a spol. Slávisté se kromě nasazení a plnění taktických úkolů musejí soustředit i na disciplínu. V karetním ohrožení je totiž hned pětice hráčů včetně brankáře Koláře a kapitána Bořila," upozorňuje Hanák.

Šance na postup do dalšího kola jsou pro obě mužstva vyrovnané, i když jazýčky vah jsou jemně vychýleny na stranu Rangers. Na jejich účast ve čtvrtfinále bookmakeři nasadili kurz 1,8:1, Slavia má kurz 2,00:1. Sázkaři to každopádně vidí trochu jinak, vklady jsou rozloženy přibližně v poměru 75/25 ve prospěch sešívaných.

„Že uvidíme v prvním utkání alespoň jednu branku, slibuje nízký kurz 1,36. Na postup Slavie v kurzu 2,00 si u naší kanceláře vsadilo dvakrát víc sázkařů než na postup Rangers, který má ale aktuálně kurz o trochu nižší, a to 1,85," uzavírá Světlíková.