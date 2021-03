Dva roky staré čtvrtfinále je motivací a Rangers nejsou nepřekonatelní, věří Holeš

V neděli jste po čtyřzápasovém výpadku zvládl jednatřicet minut proti Baníku. Je zraněný kotník připravený na zátěž osmifinále Evropské ligy proti Glasgow Rangers?

Noha už je v pohodě. Deset dnů jsem netrénoval, ale z kondičního hlediska nebudu mít problém. Samozřejmě je ideální, když nastupuji pravidelně. Pak na sobě cítím, že jsem fyzicky s každou minutou silnější. Ve srovnání s místem na kraji obrany není v pozici štítového záložníka potřeba tolik intenzivních sprintů, byť v součtu je naběhaných kilometrů více.

Po vynuceném střídání v úvodním duelu s Leicesterem jste k odvetě odcestoval, ale nakonec jste zůstal jen na tribuně. Trpěl jste hodně?

Já jsem věřil, že se nějakým zázrakem noha umoudří. Chtěl jsem zkusit v Anglii trénink a rozhodnout se na poslední chvíli. Ale nebyl jsem připravený. Byl jsem pak nervóznější víc než na hřišti. Moc mě mrzelo, že jsem přišel prakticky o celý dvojzápas.

Po třetím týmu Premier League vás nyní čeká jistý šampion skotské ligy. Vnímáte přesto Rangers jako přijatelnějšího soupeře, než byl Leicester?

Ve skotské lize všechny soupeře válcují, soutěž vedou o parník. Máme z nich respekt. Zejména v ofenzivě jsou hodně nebezpeční. Fanoušci asi skotského soupeře vnímají jako hratelného, ale je to dané i tím, že zatímco Leicester všichni znají ze zápasů Premier League, Rangers tolik profláklí nejsou. Přitom nejsou slabší. A styl mají podobný. Zejména v ofenzivě.

Půjdete do boje proti Rangers s vědomím vyřazení Leicesteru o hodně sebevědomější?

Dokázali jsme si, že můžeme porazit silné týmy. Srovnat se s nejlepšími hráči světa. Když každý odvede výkon na hraně možností, můžeme postoupit.

Připomínal se v šatně postup Slavie do čtvrtfinále Evropské ligy z předminulé sezony?

Ano. Několik pamětníků v týmu pořád je. A my, co jsme dorazili následně, jsme všechno sledovali jako diváci u televize. Já tedy určitě. Tehdejší osmifinálový postup přes Sevillu byl fantastický. Myslím, že Slavii přál každý fotbalový fanoušek. A doufám, že nyní situace nebude jiná. Dva roky starý postup do čtvrtfinále je pro nás motivací, abychom úspěch zopakovali. Máme velký sen a Rangers nejsou nepřekonatelnou překážkou.

Stejně jako v případě dvojzápasu s Leicesterem začínáte doma. Berete sled zápasů po úspěšném 1. kole play off jako výhodu?

Myslím, že rozdíly v domácím a venkovním prostředí se při současné situaci, kdy se hraje bez diváků, úplně mažou. V Leicesteru jsme si říkali, jak složité by bylo po domácí bezbrankové remíze hrát o postup před vyprodaným stadionem. Samozřejmě nás ohromně mrzí, že se hraje bez fanoušků, protože i my bychom s nimi byli silnější. Určitě by v Edenu vytvořili fantastickou kulisu.

Řešili jste v rámci přípravy na Rangers i výkon v druhé půli proti ostravskému Baníku? Šlo o velké varování?

Asi jsme měli v hlavách, že se po dvoubrankovém vedení v poločase nemůže nic stát a náš výkon byl hodně laxní. Stalo se nám už poněkolikáté, že jsme ze zápasu udělali drama vlastní vinou. Přitom je to vždy jen o našem výkonu, o našem přístupu. Je těžké v každém utkání potvrzovat dominanci. Ale pokud plníme pokyny a odvedeme standardní běžecký výkon, neměli bychom mít problémy.