A ven! Rozhodčí okamžitě poslal ostře faulujícího Kemara Roofeho do kabin.

Ani král džungle, jak před odvetou překřtil Masopust gólmana Rangers McGregora, míč z hlavy Olayinky nezkrotil.

Před týdnem se v Praze vytasil v poslední minutě po Masopustově hlavičce s famózním zákrokem, v Ibrox Parku však nárok neměl. Nigerijský legionář, nad jehož startem se vzhledem k vleklému zranění vznášel dlouho otazník, se totiž opřel do Bořilova centru v plném náběhu, takže dal balonu náležitou razanci a McGregor ho na cestě do sítě nezastavil.

⏲️ KONEC | Sešívaní postupují do čtvrtfinále Evropské ligy! 🥳 Po gólu Petera Olayinky se krásně z přímého kopu trefil i Nico Stanciu. 🎯 Druhá půle se zvrhla ve válku, domácí viděli dvě červené karty, ze zápasu musel odstoupit Ondřej Kolář. Postup nám ale nikdo nevezme! 🙌 #UEL pic.twitter.com/T2EPd6sYjP — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) March 18, 2021

Slavia už po čtvrthodině vedla, což ji samo sebou náramně pozvedlo. Psychicky, herně také. Zvlášť, když po chvíli vytáhl Kolář střelu Kenta z hranice šestnáctky na roh, takže domácím se promptním odpověď na inkasovaný gól nepovedla.

Brankář skotského celku Allan McGregor je bezmocný, Slavia po hlavičce Petera Olayinky (není na snímku) vede 1:0.

Andrew Milligan, ČTK/AP

Však to bylo patrné na hře, kterou Pražané předváděli. V sestavě, v níž chyběl nejen klasický útočník Kuchta a ve které se neobjevil ani Holeš, jako by chtěli potvrdit trenérova slova, že v prvním utkání zdaleka nepředvedli všechno, co umí.

V odvetě naplněném bezpočtem osobních soubojů a střetů, kdy šel fotbal stranou, totiž ofenzivní snažení Rangers eliminovali, i standardní situace si pohlídali, takže ani z nich se domácí k vážnějšímu ohrožení Kolářovy brány nedostali. Sami pak zkoušeli využít nabízející se příležitosti k rychlým výpadům.

Prostě hra ve zcela jiném gardu, než jaký si domácí kouč Steven Gerrard před utkáním představoval. A to navíc i jemu zatrnulo, když v nastaveném čase první půle šel po souboji s Balogunem v šestnáctce k zemi Sima. Izraelský sudí ovšem penaltu nenařídil ...

Po dvaceti minutách druhé půle se však už nerozpakoval ani vteřinu. Po brutálním faulu střídajícího Roofa, který kopem kung fu knokautoval brankáře Koláře, ani jinou než červenou kartu tasit nemohl.

65' | Sešívaní musí podruhé střídat. 🔄 #UEL



Ondřej Kolář opouští hřiště na nosítkách a do branky půjde osmnáctiletý Matyáš Vágner. 🧤



🔵⚪️ 0:1 🔴⚪️ #ransla pic.twitter.com/gZxTUQVILt — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) March 18, 2021

Zraněného a otřeseného Koláře odvezli ze hřiště a mezi slávistické tyče musel teprve osmnáctiletý Vágner.

Pro domácí, jimž nervy pochodovaly, ale jako by jedna červená byla málo. Dvanáct minut po prvním vyloučení si vyšlápl Balogun na Masopusta a šel ze hřiště také. Rangers zůstali na trávníku jen v devíti, a kdyby jen to, Stanciu jejich emoce a planoucí vášně vzápětí rozpálil do běla.

Gól! Slávista Nicolae Stanciu se v osmifinále Evropské ligy proti Glasgow Rangers trefil i v odvetě.

Ian Macnicol, Reuters

Při trestném kopu si vzal slovo a proti projektilu vypálenému jeho kopačkou s onou specifickou trajektorií neměl McGregor ani tentokrát nárok.

Ondro, hlavne at jsi v poradku prosim, to je dnes nejdulezitejsi! pic.twitter.com/5OFRQ1l7RO — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

Slavia v závěru plném vášní, ostrých faulů a strkanic výhru kontrolovala, oslabené Rangers k ničemu nepustila a s přehledem zamířila po dvou letech znovu do čtvrtfinále Evropské ligy. Za to domácí závěr zápasu těžce nesli. Po tuctu zápasů, v nichž v Evropské lize neprohráli, padli ve třináctém utkání poprvé a jsou vyřazeni, zatímco Slavia bude žít v napětí, jakého dalšího soupeře při pátečním losování dostane.