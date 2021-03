Šmicer o kamarádovi, kouči Rangers: Gerrard si nikdy nehrál na hvězdu, zašel i na pivo

Překvapuje vás, že je Gerrard úspěšný i v roli trenéra?

Trenérsky Stevena tolik neznám, jeho kariéru ve Skotsku nesleduju. Jenom výsledky, které jsou vynikající. Rangers po dlouhé době válcují Celtic. Těší mě, že se mu daří. Je to výborný kluk. Nebudu se vůbec bavit, jaký byl fotbalista. Je legendou Liverpoolu. Pamatuju si ho i z osobního hlediska.

Jaký tedy je?

Měl jsem štěstí, že jsem ho na Anfieldu mohl dobře poznat. Od doby, kdy začínal jako nováček, až po období, kdy byl už superstar. Byl lídrem. Věděl jsem, že když hraje, máme daleko větší šanci zápas vyhrát. On, Owen a Fowler byli největší hvězdy tehdejšího Liverpoolu, za nimi šla největší zodpovědnost. Tohle si Steven vzal s sebou do trenérské profese. Jinak to byl normální kluk, který zašel na pivo. Nehrál si na hvězdu.

Zažil jste s ním nějakou pikantní historku?

Tyhle věci se netahají ven. Prostě, jak byl zvyklý chodit do všeho naplno během zápasu, stejný přístup měl když se šlo na pivo.(směje se)

Má přirozený respekt?

Rozhodně. I vzhledem ke své kariéře musí mít u kluků v Rangers obrovský respekt. Steven je přímý, rovný. Nikdy nehledal výmluvy, šel příkladem. Když se nedařilo, byl první, který chtěl stav zlomit. Takového borce chcete mít vždycky na hřišti vede sebe. Umím si představit, že od svých svěřenců nechce slyšet žádné výmluvy. Že něco nejde, že špatně skočil míč. Tohle u něj nefunguje. Tahle vlastnost je pro něj v trenéřině velké plus.

Uměl v kabině zvýšit hlas?

Spíš na hřišti. Když viděl, že někdo netahá tak, jak by měl. To pak dotyčného pořádně zjezdil. Ale sám šel příkladem, jít s ním do souboje bylo někdy nepříjemný. Neskutečné nasazení, jaké měl Steven, musíte mít vrozené.

Alfredo Morelos z Rangers a David Zima ze Slavie Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

I proto mu angažmá ve Skotsku, kde se hraje tvrdě a silově, sedí?

Přesně. Povahově je mu to blízké. Slavia si ale právě na tohle musí dát pozor. Skotské týmy hrají venku úplně jinak než doma. V kádru Rangers sice není tolik rodilých Skotů, v hledišti nebudou diváci, ale i tak si myslím, že doma budou Rangers nebezpečnější. Když jsme hrávali s nároďákem ve Skotsku, v Irsku nebo v Severním Irsku, věděli jsme, že máme lepší tým. Ale uspět tam bylo strašně těžké.

Viděli jste se s Gerrardem během úvodního duelu v Praze?

Nebyl jsem za ním. Ani na zápase. Sociální korektnost je momentálně na takovém stupni, že jsem nechtěl provokovat. Byl jsem na Leicesteru, pozvaný jsem byl i na Rangers. Ale raději jsem odmítl. Kdyby bylo na stadionu dvacet tisíc diváků a já se tam nedostal, brečel bych doma. Ale takhle bych tam byl mezi pěti sty diváky...

Trenér Rangers Steven Gerrard po zápase mezi slávisty Alexanderem Bahem (vlevo) a Tomášem Holešem.

Vlastimil Vacek, Právo

Ani vás Gerrard nekontaktoval se žádostí o informace o Slavii?

Volal mi jeho asistent Gary McAllister, náš spoluhráč z Liverpoolu. Rychle pochopil, že neuspěje. Řekl jsem mu: Gary, máte videa, tohle si musíte odpracovat. Na stadionu v Edenu visí moje velká fotka mezi legendami Slavie. Fotku jsem mu i poslal. Odpověděl, že chápe.

V Anglii se spekuluje, že Gerrard by mohl nahradit na lavičce Liverpoolu Jürgena Kloppa. Měl by na to?

Proč ne? Je určitě jedním z koučů, kteří by Kloppa mohli nahradit. Ale i když se Liverpoolu v této sezoně nedaří, Klopp má pořád silnou pozici. U vedení i u fanoušků.