Jóóó! A se slávisty málem spadlo letadlo. Arsenal je fantazie, bomba

Tři neděle poté, scénář stejný. Když se fotbalisté pražské Slavie dobře naladěni vraceli z Leicesteru, dozvěděli se na palubě letadla, že příště si zahrají s Glasgow Rangers. A když se teď během pátku vraceli ze Skotska po dokončení další úspěšné mise, gólman Přemysl Kovář mohl oznámit do palubního telefonu další skvělou zprávu. Ve čtvrtfinále Evropské ligy čeká sešívané vysněný Arsenal. „Já to říkal! Jsem nadšenej,“ radoval se kapitán Jan Bořil a většina jeho spoluhráčů s ním.

Reagovat na los je poněkud nebezpečné. Aby se sešívanými jednou letadlo nespadlo.

„Jóóó,“ zaznělo sborově, když se slávisté dočkali Arsenalu. Hráči i realizační tým nadšeně křepčili a tleskali.

Osvědčený spíkr tentokrát zvolil opačný gard. „Slyšíte mě všichni? Už je to tady, dnes to dám vyřazovací metodou. Dinamo Záhřeb ne. Granada ne. Ajax ne. AS Řím ne. Jedeme na Arsenal,“ halasil brankář Přemysl Kovář do palubního telefonu.

Nenašel se snad nikdo, komu by byli Kanonýři proti libosti.

„Arsenal jsem si přál. Jsem z toho trošičku v šoku,“ radoval se útočník Jan Kuchta.

„Fantazie. Zase Premier League, takže bomba,“ šel ještě dál záložník Lukáš Provod.

Kanonýrům mají sešívaní rozhodně co vracet. V roce 2007 schytali slávisté v Londýně v základní skupině Ligy mistrů debakl 0:7, což je dosud jejich nejhorší výsledek na evropské scéně.

Aktuálně jsou ovšem mužstvem s úplně jiným sebevědomím.

„Hrozně se těším na stadion Arsenalu, který má kapacitu sedmdesát tisíc diváků. Jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat,“ libuje si mladičký náhradní gólman Matyáš Vágner, který na Rangers musel vystřídat zraněného Ondřeje Koláře.