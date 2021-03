Na vyhrocenou bitvu Slavie s Rangers reaguje i skotská reprezentace

Skotští fotbalisté na hřišti nepokleknou. "Myslím, že pokleknutí, když to poprvé přišlo, bylo opravdu silným symbolem. Teď už je to poněkud vyčpělé," řekl trenér Steve Clarke Sky Sports. Místo pokleknutí budou fotbalisté stát na znamení solidarity s bojem proti rasismu. "Možná to, že stojíme vzpřímeně a nejsme na kolenou, všechny probudí a upozorní, že když budeme spát, nikdy to (rasismus) nezmizí," dodal kouč.

Společný protest proti rasismu předvedli Rangers s odvěkými rivaly ze Celticu před nedělním ligovým zápasem. Po něm se stal na sociálních sítích terčem rasistických urážek kolumbijský záložník Rangers Alfredo Morelos, podle Sky Sport už skotská policie osobu spojenou s příspěvkem zadržela a obvinila.

Policie se zabývá i trestním oznámením Slavie, které klub podal kvůli napadení Kúdely po utkání v Glasgow. Kúdela podle vyjádření Slavie dostal v útrobách stadionu od Kamary pěstí do obličeje. Incidenty v závěru duelu vyšetřuje také UEFA.

Slavia v odvetě vyhrála 2:0 a po remíze 1:1 v prvním zápase postoupila do čtvrtfinále.